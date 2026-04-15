Francia le dice adiós a Windows: migrará a otros sistemas operativos, esta es la razón

Durante décadas, millones de personas en todo el mundo han encendido sus computadores con un mismo sistema operativo, Microsoft Windows. Desde oficinas gubernamentales hasta hogares y empresas, su dominio ha sido casi incuestionable, convirtiéndose en el sistema operativo estándar para trabajar, estudiar y comunicarse.

Sin embargo, ese liderazgo global de la empresa tecnológica ha hecho que algunos Gobiernos se pregunten qué tan conveniente es depender de una sola tecnología, especialmente cuando se trata de infraestructura crítica de un país.

Frente a esto, Francia ha decidido dar un paso que podría marcar un antes y un después en Europa. El gobierno francés anunció un ambicioso plan para dejar atrás Windows en su administración pública y migrar hacia sistemas basados en Linux.



Francia migrará a otros sistemas operativos

La iniciativa, impulsada por organismos estatales como la Dirección Interministerial de lo Digital (DINUM), establece que ministerios, agencias y entidades públicas deberán diseñar planes de transición tecnológica antes de finales de 2026. Esto incluye no solo el sistema operativo, sino también herramientas de comunicación, plataformas en la nube, software de seguridad e incluso soluciones de inteligencia artificial desarrolladas en Europa.

El proyecto ya comenzó a implementarse en algunas dependencias, donde estaciones de trabajo están siendo migradas a Linux. Además, el Estado francés ha empezado a desplegar su propio ecosistema digital con herramientas internas como mensajería cifrada, videoconferencias y almacenamiento de archivos, todo alojado en infraestructura local y bajo estándares de seguridad nacionales.



Sistema operativo Linux. Foto: LinkedIn.

¿Por qué Francia dejará Windows?

La decisión se debe a una preocupación estratégica: reducir la dependencia de las grandes tecnológicas extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Para el gobierno francés, confiar en software propietario implica ceder control sobre aspectos clave como los datos, los costos, las actualizaciones y las reglas de uso.

Funcionarios han insistido en que el país no puede permitir que su infraestructura digital dependa de compañías externas cuyas decisiones no controla. En ese sentido, el uso de software de código abierto como Linux representa una alternativa que ofrece mayor autonomía, transparencia y capacidad de adaptación.

Publicidad

Esta decisión también está influenciada por un contexto geopolítico más amplio. En los últimos años, la Unión Europea ha intensificado sus llamados a fortalecer la soberanía tecnológica del continente, promoviendo el desarrollo de soluciones propias en la nube, inteligencia artificial y servicios digitales.

El paso dado por Francia no ocurre en aislamiento. Otros países europeos han comenzado a explorar iniciativas similares, y el liderazgo francés podría acelerar ese proceso.

Aunque la migración promete beneficios a largo plazo, no está exenta de retos. Muchas aplicaciones especializadas aún dependen de Windows, especialmente en sectores como salud, defensa o finanzas. Esto obligará a las instituciones a adaptar sus sistemas o buscar alternativas compatibles.

Publicidad

Aun así, el avance del software de código abierto en los últimos años ha reducido significativamente estas barreras. Hoy existen soluciones más robustas y competitivas que facilitan la transición, lo que hace que este tipo de iniciativas sean más viables que en el pasado.

