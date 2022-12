Conozca 7 trucos para que no se quede sin datos en su celular

Si usted es los que se queja porque se queda sin datos antes de llegar a la fecha de corte, siga estos siete consejos para optimizar el consumo de datos y nunca quedarse sin internet en su celular.





1. Aplicaciones para monitorear el consumo

Onavo, Extend o My Data Manager son algunas de las aplicaciones que le ayudarán a saber, con exactitud, el consumo de datos de su plan. Usted puede fijar un límite y estas herramientas le enviarán una notificación cuando lo supere. Disponible para iOS y Android.





2. Configurar las aplicaciones

Si usted es de los que utiliza servicios como Spotify o Deezer, que se caracterizan por el alto consumo de datos, puede optar por configurar la calidad del streaming y autorizar la descarga de música únicamente cuando el dispositivo se encuentre conectado a una red Wi Fi.





3. Ojo con la actualización de aplicaciones

Usted puede configurar el App Store o Google Play para que las actualizaciones no se hagan de forma automática, sino solo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi Fi.





4. Facebook Lite

Si su dispositivo es Android puede intentar utilizando la versión Facebook Lite. Funciona con la red 2G, ocupa menos espacio en su dispositivo y consume menos datos.





5. Ojo a los navegadores

El uso de navegadores suelen ir de la mano con el alto gasto de datos, sin embargo Chrome le permite activar la reducción de consumo de datos en la configuración. Opera Mini también se convierte en otra opción. Descárguelo y no gaste datos de más.





6. Comprimir datos

Existe Opera Max, una aplicación desarrollada por los creadores de Opera Mini. Está disponible para Android y le permite comprimir los datos con ciertas excepciones (conexiones seguras, correo electrónico y actualizaciones). Otra aplicación similar es Onavo Extend y está disponible para iOS y Android.





7. Consumo de mapas

Si usted es de los que usualmente utiliza aplicaciones para la lectura de mapas, puede descargar Google Maps a su celular o recurrir a Here Maps, aplicaciones que prestan sus servicios sin la necesidad de utilizar el internet de su plan de datos.