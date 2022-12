Hasta los lugares más lejanos y recónditos del mundo tendrán internet, vea por qué

Una alianza entre la empresa de conexión global OneWeb y la aerolínea francesa Airbus permitirá el acceso de internet a los lugares más remotos del mundo, a partir de la construcción de 900 naves ubicadas en la órbita baja terrestre.



El objetivo de la asociación, según las compañías, es brindar conexión a internet de manera incluyente a los rincones del mundo, donde no llegan otras empresas por no ser “lo suficientemente rentables”.



Se espera que cientos de millones de personas se vean beneficiadas con la iniciativa.



De acuerdo con expertos en el tema, la diferencia entre estos satélites y otros ya instalados en la órbita, será la velocidad y el precio del servicio.



Colombia en materia de interconexión



Según el último informe del Ministerio de Tecnologías de la información, en Colombia hay más de 28 millones de conexiones a internet, de las cuales el 80% son de aparatos móviles y no tienen conexión en todo el territorio colombiano.



