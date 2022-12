La explosión de una batería de celular puede ser previsible

El profesor coordinador del Centro de Tecnología y Telecomunicaciones de la Universidad Javeriana, Gustavo Adolfo Ramírez, aseguró que sí es posible prevenir accidentes por el daño de baterías de celulares y otro tipo de aparatos electrónicos.



Según Ramírez, la explosión de una batería sí puede ser previsible.



“Cuando hay una fuga normalmente las pilas se empiezan a expandir, eso es cuando la batería empieza a generar deterioro. Mucha gente usa la batería inflada y ahí es donde uno debe prevenir porque esa batería no puede ser utilizada”, explicó.



Sin embargo, coincidió en que no es normal que las baterías exploten, pues “están diseñadas para que no tengan fugas y este tipo de incidentes”.



“Normalmente lo que se genera es calor y ese calor excesivo es lo que puede llegar a generar esta reacción química”, complementó.



Finalmente, el experto advirtió que solo las baterías son las que generan riesgo de explosión, pues los componentes de los equipos móviles no tienen ningún efecto explosivo.



La explicación se da a propósito del caso de un ciudadano venezolano en condición de exiliado, a quien en la mañana de este jueves se le estalló su teléfono celular en el bolsillo cuando se encontraba en una estación de Transmilenio, causándole quemaduras y dejando daños en la infraestructura de la estación.



