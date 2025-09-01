La IA y la soberanía digital, protagonizaron el IDX Week 2025 de Ingram Micro

Durante cinco días, líderes del sector IT, fabricantes globales, canales de distribución y expertos en innovación se reunieron en Bogotá para analizar los retos y oportunidades que trae la transformación digital en la región. La cita contó con más de 36 marcas participantes y más de 1.000 asistentes, quienes se sumergieron en conferencias, workshops especializados, muestras de casos de éxito por industria y una feria comercial que fortaleció las relaciones entre empresas y abrió paso a nuevos negocios.

Los temas centrales giraron en torno al impacto de la inteligencia artificial en la salud, la educación y los negocios, además de debates sobre sostenibilidad y soberanía digital, considerados pilares estratégicos para el futuro tecnológico.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Trada, la plataforma de IA de Lenovo diseñada para la detección temprana de arritmias. Se trata de un dispositivo IoT portátil que monitorea en tiempo real la actividad cardíaca mediante algoritmos avanzados.

“Este desarrollo basado en la inteligencia artificial, aspira a revolucionar la detección y el tratamiento de las arritmias, salvando vidas y mejorando la calidad de millones de personas en todo el mundo. Adicional, agrega que se ve una transformación inteligente donde la IA va más allá y llega a las empresas a renovarlas. Solo en los últimos tres años hemos invertido más de 6.000 millones de dólares en nuevas tendencias”, destacó Augusto Rosa, gerente general de Lenovo Colombia.

La visión de la IA también estuvo presente en la intervención de Diana Pérez, country manager de Motorola, quien aseguró: “La IA tendrá un impacto más grande que el internet en los próximos 30 años. Para nosotros la clave es que la tecnología asista a las personas, no al revés”.

En materia de software abierto y soberanía digital, Red Hat mostró cómo las soluciones de código abierto serán determinantes en un mundo donde la interacción con humanoides será cada vez más común. “El open source será clave en un mundo donde los humanos interactúen con humanoides. La innovación en la nube y el edge debe estar acompañada de seguridad y eficiencia energética”, explicó Jaime Bejarano, gerente general de la compañía.

Publicidad

Por su parte, Hewlett Packard Enterprise (HPE) presentó sus soluciones de nube privada soberana. “HPE Private Cloud Enterprise Disconnected y HPE Alletra Storage MP Disconnected” fueron las protagonistas, tecnologías que permiten a los clientes aprovechar la experiencia de la nube con altos niveles de seguridad y sin conexión a internet, impulsadas por HPE GreenLake.

Desde el sector energético, Alejandro Ramírez, CEO de Energy Master, expuso un panorama crítico: tarifas con incrementos del 68% en los últimos años y la necesidad de eficiencia energética inteligente. Presentó “Ema”, un agente de IA que actúa como analista personal 24/7 para recomendar soluciones de consumo que permiten ahorros de hasta un 30%.

Para Juan Andrés Mejía, director general de Ingram Micro Colombia, la relevancia de este encuentro radica en la creación de comunidad y la transformación del ecosistema: “la realización de este gran evento es la de buscar compartir, la visión de transformación para apoyar al ecosistema y a los 3.500 canales que hoy hacen parte de nuestra red en Colombia”.

Publicidad

El encuentro cerró con un espectáculo musical en el Movistar Arena, donde se presentaron artistas como Mauricio y Palo de Agua, Sin Ánimo de Lucro, Sebastián Yepes, Jerau y Alejandro González, consolidando una semana en la que la innovación tecnológica se combinó con experiencias culturales para fortalecer la comunidad digital en la región.