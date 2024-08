La plataforma que hackers estarían atacando para robar información: usted podría tenerla

Desde hace meses viene una tendencia negativa relacionada a los ciberataques en diversas plataformas digitales. Ahora, se conoció la tendencia del uso del ransomware llamada Mad Liberator que es la nueva en que ciberdelincuentes acceden a computadores para robar información.

Pero existe una plataforma que sería la principal afectada de esta herramienta maliciosa. Y es que, según un estudio de Sophos, empresa dedicada a seguridad informática, Andydesk ha sido atacado por medio de este ransomware.

Cabe recordar que esta plataforma es un usada, a través de terminales y servidores, para tener acceso remoto a computadores para soporte técnico, trabajo o proyecto, por lo que los ciberdelincuentes podrían acceder a otros dispositivos con el acceso indebido.

De hecho, la propia Andydesk presentó, a comienzos de 2024, un problema en materia ciberseguridad por un reporte de una supuesta filtración de datos: “Hasta la fecha, no tenemos evidencia de que hayan sido afectados dispositivos de usuarios finales. Podemos confirmar que la situación está bajo control y es seguro utilizar AnyDesk. Asegúrese de estar utilizando la última versión, con el nuevo certificado de firma de código”, explicaron.

¿Cómo protegerse?

Por supuesto, esto no es un error de Andydesk ni mucho menos, sino que se trata de una maniobra delictiva que han aplicado los delincuentes. Por eso, la propia empresa aseguró que no deben aceptar cualquier conexión de acceso remoto que no sea por parte de la compañía y/o un superior.

El robo de datos es un delito común ante la filtración de información valiosa de una compañía y, por eso, deje en manos de los expertos en tecnología de la empresa la configuración de la plataforma y su revisión mensual.

Asimismo, mantenga la plataforma actualizada y siga las recomendaciones del empleador, al igual que de la herramienta para cuidar toda la información y el trabajo remoto, pues dicho programa es considerado de los mejores para trabajo remoto en el mundo, pero esta siendo víctima de ciberseguridad.