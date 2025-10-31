Esta es la plataforma con más de 400 cursos para aprender sobre reciclaje y más

Con el objetivo de fortalecer el talento humano y promover una industria más innovadora, digital y sostenible, Acoplásticos presentó PoliSkills, una nueva plataforma de aprendizaje en línea que reúne más de 400 cursos enfocados en temas como reciclaje, sostenibilidad, innovación en materiales, liderazgo, transformación digital, formulación de proyectos, comunicación efectiva y normativas ambientales, entre otros. La iniciativa busca impulsar el desarrollo de competencias clave para el futuro del sector productivo colombiano.

PoliSkills surge como una evolución del modelo de formación que Acoplásticos ha venido construyendo junto al Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC). Este proceso comenzó con el diseño de una estrategia para el desarrollo de habilidades, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitió identificar brechas críticas en la capacitación técnica, la actualización profesional y el relevo generacional dentro de las industrias de plástico, caucho, pinturas y reciclaje.

Durante los últimos tres años, los programas de formación impulsados por Acoplásticos y el ICIPC han beneficiado a más de 2.700 personas pertenecientes a 450 empresas del país.

La plataforma ofrece contenidos estructurados en cuatro dimensiones de habilidades: técnicas, digitales, blandas y transversales. Su catálogo incluye 17 cursos especializados desarrollados por Acoplásticos y el ICIPC, además de acceso a más de 2.000 cursos en español y 10.000 en inglés sobre inteligencia artificial, analítica de datos, sostenibilidad, liderazgo y comunicación efectiva. A partir de encuestas realizadas a empresas del sector, se seleccionaron cerca de 400 cursos que responden específicamente a las necesidades formativas de la industria.



“Las industrias del plástico, caucho, pinturas y reciclaje enfrentan grandes desafíos en sostenibilidad, transformación digital y productividad. Por eso, esta apuesta por la formación permanente y de alto nivel que permitirá a nuestros trabajadores adaptarse a los cambios globales y seguir siendo competitivos”, concluyó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.