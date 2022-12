Los AirPods de Apple por fin podrían empezar a venderse desde esta Navidad

Durante el lanzamiento oficial del iPhone 7 y iPhone 7 Plus el pasado 7 de septiembre, Apple sorprendió a sus clientes con la presentación de los nuevos AirPods, los primeros audífonos inalámbricos de la compañía.



La compañía de la manzana había anunciado que la venta de los AirPods sería a mediados de octubre, pero al parecer, el lanzamiento de los audífonos se prolongó más de lo esperado y ninguna tienda Mac los tiene disponibles.



Los audífonos podrían salir al mercado en medio de una campaña navideña que realizará Apple.



Aún no se sabe la fecha exacta en la que empezarán a venderse los audífonos. Según el portal tecnológico Gizmodo, “en Apple no creen en lanzar productos que no estén listos”, y que “necesitan algo más de tiempo para que los AirPods lo estén”.



Al parecer, una de las razones del retraso del lanzamiento tendría que ver con un problema que tendrían los audífonos para controlar el volumen por medio de Siri.



Apple ya había anunciado en septiembre que los auriculares saldrán a la venta por 159 dólares, es decir, unos 492.900 pesos colombianos.