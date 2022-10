“Los jóvenes están equivocados y creen que innovar es fácil”: Alejandro Boada

Alejandro Boada, director del centro de Producción y Tecnología de la facultad de administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia y quien hará parte del Innovation Summit La Nube 2014, estuvo compartiendo su experiencia en BLU Radio.

Reveló que en el Innovation Summit 2014 se encontrará, a parte del cofundador de YouTube, “un método para promover la innovación pero de una manera espontánea, utilizando ciertos parámetros”.

“Tenemos la idea del individuo que innova solo, pero la idea es entender que hay maneras para ser innovadores y llegar a una innovación más poderosa y sorprendente”, agregó.

Por otro lado, advirtió que la innovación no llega de un momento a otro, sino que merece de un trabajo arduo para llegar a un invento.

“Los jóvenes como siempre son personas con más libertades en sus creencias que les permiten ver cosas que los adultos no vemos, pero tienen una parte que es muy light y es que creen que innovar es fácil”, agregó.

Boada explicó que aunque hay casos específicos como Facebook, la mayoría de compañías tienen departamentos de innovación serios y estructurados.

El director del centro de Producción y Tecnología de la facultad de administración de empresas del Externado también advirtió que “tener buenas ideas no es innovar, los colombianos somos altamente creativos pero con poca innovación”.

Alejandro Boada es doctor en administración de empresas de University of Newcastle, miembro de The European Academy of Management, MSC. En Enviromental Management and Policy “Lunds Universitet”, MBA, en gestión de empresas de la escuela superior de gestión, en Francia, e ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia.

Alejandro Boada hará parte del Innovation Summit La Nube 2014 que se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en Compensar Av 68, para más información ingrese a www.foros.elespectador.com o a la línea telefónica 4055540 opción 3.

Valor boleta: $400.000 incluido IVA

Descuentos:

Grupal 3 a 10 personas: 20 %

Suscriptores Círculo de experiencias: 30 %

Afiliados Compensar: 30 %

Estudiantes: 50 %

Estudiantes U. Externado: 65 %