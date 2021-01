Los retos tecnológicos para grabar ‘El baño: el refugio en la cuarentena', de Harold Trompetero

Harold Trompetero, director de la película 'El baño: el refugio en la cuarentena', pasó por La Nube para contar los retos tecnológicos que enfrentó al realizar este filme.

"Se me ocurrió al inicio de la pandemia, el reto tecnológico era que no podíamos salir a filmar, salir de nuestros lugares entonces no teníamos cómo hacerlo”, dijo.

Fue en ese momento que se le ocurrió decirles a varios actores que se grabaran desde sus celulares en las casas.

“Marcela Carvajal, Tatán y Maleja Aida Morales, Francisco Bernate, casi 20 actores, yo les dije hagamos una prueba y miremos a ver cómo funciona, y resultó la maravilla”, señaló.

La película está disponible en Mowies, una plataforma en la que se monetizan contenidos audiovisuales.

“Hicimos la película y fue una maravilla, tuvo una resonancia internacional muy grande, el New York Times nos sacó un artículo completo y eso nos potencializó en todo el mundo”, expresó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.