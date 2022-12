Michael Sayman, el becario más joven de Facebook

de Facebook.

Publicidad

Sus ocupaciones no van más allá de su labor en el campus de Menlo Park. Le han puesto una casa en Mountain View, un autobús para ir y volver del trabajo, y las tres comidas del día, con platos de todos los estilos, que se sirven en la oficina. Michael Sayman.

El mismo Mark Zuckerberg le hizo una llamada para el verano como becario. Sayman se ha convertido en la sensación en Silicon Valley, no hay encuentro o debate de calado en el que su empleador no lo presente como su trofeo más preciado. Durante la conferencia de desarrolladores de Apple, Tim Cook no dudó en fotografiarse con él. Otro privilegio al alcance de pocos.