Nintendo Switch ha vendido 10 millones de unidades en menos de nueve meses

La compañía Nintendo, publicó que la consola Switch ya ha superado los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, una cifra más que considerable, teniendo en cuenta que la máquina se puso a la venta en marzo de este año.

Nintendo Switch fue lo más vendido durante la semana del Black Friday y esto ha ayudado notablemente a alcanzar la cifra de los 10 millones de unidades vendidas.

Para el 30 de septiembre, Nintendo había vendido un total de 7,6 millones de Switch a nivel mundial, por lo que en poco más de dos meses ha conseguido vender casi 2 millones y medio de unidades más.

Al parecer, el éxito de Nintendo Switch, es que maneja un concepto con el cual se puede jugar tanto en la televisión como de manera portátil, gracias a esta dualidad ha convencido a los usuarios de todo el mundo.

Además, el catálogo de juegos de Nintendo Switch está resultando variado y títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, están contribuyendo a aumentar las ventas de la consola.