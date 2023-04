"Nos matará a todos": la dura advertencia de Eliezer Yudkowsky, experto en inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es una de las mayores innovaciones tecnológicas de los últimos tiempos, pero ¿está la humanidad preparada para las consecuencias de su desarrollo? Recientemente, el Future of Life Institute (FLI) publicó una carta firmada por personajes como Elon Musk, en la que se pide pausar el entrenamiento y desarrollo de nuevas inteligencias artificiales durante seis meses. Sin embargo, Eliezer Yudkowsky, responsable del Machine Intelligence Research Institute y considerado uno de los fundadores de este campo de investigación, cree que se debe detener del todo el desarrollo de la inteligencia artificial.

Yudkowsky lleva investigando los peligros del desarrollo de una inteligencia artificial general desde 2001 y en una editorial que realizó y fue publicada en Time , explicó cómo el retraso de seis meses es mejor que no hacer nada, pero que la carta de la FLI "pide muy poco" para darle solución a la amenaza que supone. El experto explicó que la humanidad se encuentra en un campo inexplorado del que no se conocen los límites y que no se puede controlar. Además, aseguró que construir una IA sobrehumanamente inteligente, bajo cualquier desarrollo parecido a las circunstancias actuales, es que, literalmente, todo el mundo en el planeta Tierra morirá. De hecho, afirmó que: "Obviamente es lo que pasará".

Según Yudkowsky, la humanidad no está preparada para sobrevivir a una superinteligencia artificial sin precisión y preparación. Además, habló de cómo "no tenemos ni idea de cómo determinar si los sistemas de IA son conscientes de sí mismos porque no sabemos cómo piensan y desarrollan sus respuestas".

Dicho todo lo anterior, Yudkowsky afirmó que la única solución es pausar completamente el entrenamiento de futuras inteligencias artificiales .

"Debe ser indefinida y a nivel mundial. No puede haber excepciones, incluidos gobiernos y ejércitos".

Destacó que apagaría todos los grandes clúster de tarjetas gráficas en los que se realiza el entrenamiento de la inteligencia artificial, pondría un límite al consumo energético que se pudiera utilizar para estos sistemas, e incluso monitorizaría las ventas de tarjetas gráficas.

Yudkowsky recordó que el ser humano tardó más de 60 años en llegar a este punto, y que se podría tardar al menos 30 años más en lograr una preparación para un desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

"No estamos preparados y no estamos en el camino de estar más preparados a corto plazo", puntualizó.

