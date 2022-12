Obama autoriza bombardeos a posiciones de yihadistas en norte de Irak

El presidente estadounidense, Barack Obama , anunció este jueves que había autorizado ataques a posiciones del yihadista Estado Islámico (EI), además de una operación humanitaria para asistir a los desplazados en el norte de Irak.

"Hoy, Estados Unidos llega para ayudar", afirmó Obama en una breve declaración en la Casa Blanca.

"Cuando miles de civiles inocentes están en peligro de ser masacrados, y tenemos la capacidad para ayudarlos, lo hacemos", explicó el presidente, quien dijo que la acción había sido solicitada por el Gobierno iraquí.

El mandatario señaló, además, que ha autorizado los ataques aéreos en Irak contra los yihadistas del EI para "proteger los intereses de Estados Unidos", dado que muy cerca de la zona se encuentran asesores militares y diplomáticos estadounidenses.

No obstante, Obama dejó claro que EE.UU. no se va a ver involucrado en otra guerra en Irak y no enviará "tropas sobre el terreno".

