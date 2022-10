Por error Amazon regaló 4.500 euros a estudiante y dejó que se quedara con ellos

Navidad llegó antes de tiempo para un estudiante británico al que Amazon entregó por error unas tabletas, un televisor 3-D de 55 pulgadas, un ordenador y otros regalos, y luego le permitió quedárselos.

Visiblemente contento por el desenlace de esta historia, Robert Quinn, de 22 años, posaba sonriente para la edición de este martes del diario The Sun con los regalos, de un valor de 4.500 euros (5.600 dólares), que en los últimos días fueron llegando a su casa de Bromley, en las afueras de Londres.

Según este estudiante de ingeniería, los objetos estaban en realidad destinados a un almacén de Amazon que recibe las devoluciones, pero por un error informático en las direcciones acabaron en su casa.

"Me puse en contacto con Amazon y en tres ocasiones me respondieron que podía quedármelo todo", dijo a The Sun.

"Les respondí que no quería que la gente que había devuelto los objetos perdiera dinero, pero Amazon me dijo que no era así".

AFP se puso en contacto con la empresa mayorista de venta por internet estadounidense y ésta confirmó que el problema estaba "solucionado" y el estudiante podía quedárselo todo.

Además de los objetos citados, el estudiante recibió una estilográfica, una consola de videojuegos, una estantería, una máquina de afeitar eléctrica y un radiador, y piensa venderse una parte.

Afp