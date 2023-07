Pornografía con inteligencia artificial, la nueva realidad del entretenimiento para adultos

En medio de la creciente adopción de la inteligencia artificial generativa en diversos ámbitos, uno de los sectores que ha visto un auge significativo es el de la pornografía generada por IA, Actualmente, el panorama es muy diferente, con generadores de contenido que producen imágenes cercanas a la perfección y que se confunden con obras de arte profesionales.

Sin embargo, la popularización de la pornografía generada por IA ha traído consigo cuestiones éticas y sociales preocupantes. Uno de los problemas más graves es el uso no consensuado de deepfakes, que son imágenes y videos manipulados utilizando la inteligencia artificial para sustituir rostros o crear situaciones falsas.

Por ejemplo, el streamer de Twitch, Brandon Ewing, conocido como Atrioc, fue señalado recientemente por mirar deepfakes sexuales de mujeres streamers reconocidas en Twitch sin su consentimiento, lo que generó un daño irreparable y ha derivado en actos de acoso hacia las afectadas.

De acuerdo con el medio Tech Crunch, la mayoría de los deepfakes pornográficos en circulación representan a mujeres y se utilizan con fines dañinos, como la difamación de docentes o el chantaje a menores. Además, preocupa el aumento de material de abuso sexual infantil generado por IA con apariencia fotorrealista en la web oscura.

No obstante, la preocupación por los deepfakes no ha detenido a grupos como Unstable Diffusion, que ha impulsado el desarrollo de generadores de porno por IA basados en modelos como Stable Diffusion. Aunque Stable Diffusion se creó originalmente para convertir texto en imágenes y no contenía material para adultos, Unstable Diffusion reunió voluntarios para crear conjuntos de datos de porno y ajustar el modelo para sus fines.

Pornografía con inteligencia artificial Foto: Unstable Diffusion

¿Cómo hacen pornografía con inteligencia artificial?

Tras superar obstáculos como prohibiciones de Kickstarter y Patreon, Unstable Diffusion logró lanzar un sitio web completamente desarrollado, permitiendo a más de 350,000 personas generar más de medio millón de imágenes pornográficas personalizadas diariamente. Según Arman Chaudhry, cofundador de Unstable Diffusion, su objetivo es ofrecer una plataforma de arte por IA que defienda la libertad de expresión y considere el arte sin censura como una filosofía guía.

No obstante, la creación y el uso masivo de pornografía generada por IA plantean cuestionamientos éticos y sociales, pues a medida que la tecnología avanza, es imperativo que se aborden estas cuestiones con seriedad y se establezcan regulaciones que salvaguarden la privacidad, el consentimiento y la integridad de las personas.

Al final, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, según expertos. no debe ser una excusa para la perpetuación de daños y la explotación de individuos. En lugar de ello, debe aprovecharse para el avance y el bienestar de la sociedad en su conjunto, respetando los derechos y valores fundamentales que sostienen una convivencia justa y equitativa.

