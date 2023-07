¿Predijeron Los Simpsons el nuevo logo de Twitter?

En el vasto universo de Los Simpsons, parece que su capacidad para prever eventos futuros va más allá de la casualidad. En esta ocasión, una imagen compartida en las redes sociales sugiere que la famosa serie animada podría haber anticipado el cambio de nombre de Twitter a X, realizado por Elon Musk.

Los Simpsons han sido conocidos por abordar temas de actualidad y, en ocasiones, parecer anticiparse a ciertos acontecimientos del mundo real. Desde la elección de Donald Trump como presidente hasta controversias artísticas y eventos de la cultura pop, la serie ha dejado a más de uno con la boca abierta por su aparente capacidad para prever el futuro.

En 2022, Elon Musk adquirió la empresa Twitter y tomó una decisión inesperada: cambiar el icónico logo del pájaro azul por una sencilla "X" blanca sobre fondo negro. Esta noticia sorprendió a la comunidad de las redes sociales y generó diversas teorías sobre el significado detrás de la nueva imagen.

La "predicción" de Los Simpsons

Una captura de pantalla de un episodio de Los Simpsons, compartida en la cuenta de Twitter Everything Out of Context (@EverythingOOC), aparentemente muestra una aplicación en el teléfono de Homer Simpson con la etiqueta "X". Esto hizo que muchos se preguntaran si, una vez más, Los Simpsons habían pronosticado un evento futuro.

The Simpsons can’t keep getting away with it 😭😭 pic.twitter.com/dhf1oFhe7t — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 24, 2023

Sin embargo, la verdad detrás de esta imagen es más simple de lo que parece. Un usuario de Twitter rápidamente desmintió la cuenta Everything Out of Context y compartió la captura de pantalla real. Resulta que esta imagen proviene de un episodio de Los Simpsons de 2012, titulado "Ned 'N Edna's Blend Agenda", donde se muestra el teléfono de Homer con varias aplicaciones en la parte inferior, incluida una etiquetada con una X.

En el episodio mencionado, Homer Simpson, al ver el teléfono de su vecino, dice: "Al igual que yo en Twitter", antes de que se muestre un artículo que sugiere que Homer se come las etiquetas de las manzanas. La aparición de la "X" en el teléfono es simplemente una coincidencia, y no una predicción intencional de eventos futuros.

A pesar de esta coincidencia, Los Simpsons han tenido varias predicciones que han llamado la atención del público. Algunas de ellas han sido realmente sorprendentes, pero debemos recordar que la serie también tiene un toque de sátira y humor que a menudo puede interpretarse de diferentes maneras.

Twitter cambia de logo a una X