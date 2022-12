Programa completo de La Nube 28 de julio de 2014

Con este comercial, asistente de voz de Microsoft opaca a la ‘aburrida’ Siri: A través de este comercial, Microsoft deja ver las ventajas y habilidades de su asistente de voz, Cortana, frente a Siri de Apple.

Más problemas para Apple: Bose demanda a Beats por violación de patentes: El fabricante estadounidense de material de sonido Bose demandó a su rival Beats, comprado hace poco por Apple, por violar cinco patentes de su tecnología de reducción de ruido, según un documento judicial presentado el viernes en Delaware (este).

Ahora Line permite el envío mensajes secretos que se "autodestruyen": La aplicación de mensajería instantánea ahora permite tener conversaciones secretas e incluso mensajes que se borran minutos después de haberse enviado.

MinDefensa logró alianza histórica con Eurosatory para la feria expodefensa IV: El Ministerio de Defensa, Corferias y Eurosatory, la feria de defensa y seguridad más importante del mundo, presentaron la alianza firmada por las tres organizaciones para la organización de la cuarta versión de Expodefensa que se realizará en octubre de 2014 en Bogotá.

Industria del software en Colombia se internacionalizará a través de Bring IT On: Proexport y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lanzaron el pasado jueves su campaña Bringt IT On, proyecto que busca llevar el talento colombiano en la industria del software y los contenidos digitales a ámbitos internacionales.

Desarrollan manilla inteligente que reflejará los datos en la mano de la persona: Un grupo de desarrolladores de San Francisco, en Estados Unidos, creó una manilla inteligente cuyos datos se verán reflejados en la mano de la persona que la usa gracias a un miniproyector que tiene integrado.