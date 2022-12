Programa completo La Nube 25 de marzo de 2015

Un piloto del avión accidentado en Francia salió de la cabina y no pudo regresar: Uno de los pilotos del avión que el martes se estrelló en Francia estaba fuera de la cabina y nunca pudo regresar, según informó al diario estadounidense The New York Times una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia.

¡No más papel! Ahora las Pruebas Saber del Icfes se realizarán de forma digital: Ximena Dueñas, directora general del Icfes, pasó por La Nube de Blu Radio para hablar de esta iniciativa que busca implementar la tecnología en los colegios para que las Pruebas Saber de grados tercero, quinto y noveno, ahora se apliquen de forma digital.

Levantan medida de aseguramiento en contra de Liliana Pardo: La juez décima de conocimiento de Bogotá tumbó la orden de captura en contra de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, vinculada con el escándalo del‘carrusel de contratos’.

Apple tendrá sistema de citas de 15 minutos para conocer el Apple Watch: La compañía de la manzana quiere ofrecer una experiencia completa a sus compradores por lo que desde el 10 de abril, fecha de preventa de su reloj inteligente, activará un sistema de citas de 15 minutos para que, quienes lo deseen puedan explorar el Apple Watch antes de comprarlo.

Facebook busca convertir su messenger en plataforma de comercio en línea: La red social Facebook, que dice contar con unos 600 millones de usuarios,busca convertir su aplicación Messenger en una plataforma de comercio en línea y video, en una apuesta por sacudir la comunicación en línea.

App permitirá a los amantes de videojuegos aprender idiomas mientras juegan: La aplicación Rosetta Stone llega a la consola de Xbox One con el fin de que los amantes de los videojuegos también aprendan idiomas.