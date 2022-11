Programa completo La Nube 9 de febrero de 2015

Mató a compañero de colegio y subió selfie a Snapchat con el cadáver: Un joven estadounidense de 16 años, identificado como Maxwell Marion Morton, asesinó a un compañero de su colegio y luego se tomó una selfie con el cadáver y la subió a la red social Snapchat.

Escalofriante app calcula probabilidades de que se caiga avión en el que viaja: La aplicación bajo el nombre Am I Going Down? está disponible para iOS y usa gran cantidad de datos para predecir desastres aéreos.

“Quieren aplicar en el exterior la misma táctica facista”: Santos a uribismo: Sin referirse a ellos directamente, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la gira por Estados Unidos y México del senador Álvaro Uribe y del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, es una ofensa a todos los colombianos que han intentado hacer del país un lugar donde vale la pena vivir e invertir.

¿Qué es Segway? El divertido artefacto sobre ruedas que divierte a más de uno: Seguramente por más que usted los vea andando perfectamente en centros comerciales, usted aún no entienda cómo hacen esos llamados SEGWAY para andar en dos ruedas a velocidades considerables.

SleepIQ Kids, la cama inteligente que notifica calidad del sueño de los niños: La compañía Sleep Number IQ presentó una novedosa cama inteligente Wi-Fi para niños que le avisará a los padres cuando los menores se levanten y la calidad de sueño que están teniendo todas las noches.

Así perciben dos generaciones la evolución de la telefonía celular y el internet: Claro Colombia indagó cómo perciben la evolución de estas tecnologías 50 periodistas Millenials y 50 no Millenials de diferentes medios de comunicación en el país, a través de una encuesta.

¿Olvida tomar sus medicamentos? Novedosa droguería online se lo recuerda: José Mora, presidente de Farmalisto, pasó por La Nube para hablar de Farmalisto, la primera droguería online que ofrece a sus usuarios acceso a compra de medicamentos por internet y despachos a todo el país desde 1000 pesos.