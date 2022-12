¿Puede ver al bebé en esta foto? Ojo, tendrá que ir al psiquiatra

Tal como ocurrió con el famoso vestido azul y negro (o blanco y dorado), las redes sociales ahora tienen un nuevo reto: ver al bebé en esta imagen.

Según los especialistas, si usted ve al niño está en riesgo de sufrir psicosis.

El reto consiste en contestar rápidamente y sin pensarlo demasiado. Si la persona lo identifica aseguran que podría sufrir alucinaciones e incluso psicosis.

A esa conclusión llegaron los científicos de las universidades de Cardiff y Cambridge después de realizar un estudio utilizando la imagen anterior.

Sin embargo, no todo es tan malo para quienes ven al bebé, pues los investigadores afirman que ellos tienen una imaginación activa, superior a la de la mayor parte de la población.

“Tener una mente predictiva es realmente útil: nos hace más eficientes y capacitados para crear una imagen coherente de un mundo ambiguo y complejo. Pero también significa que no estamos muy lejos de percibir cosas que en realidad no están ahí, que es la definición de alucinación. En los últimos años hemos descubierto que estas alteraciones de la percepción no son exclusivas de personas con enfermedades mentales. Son relativamente comunes entre toda la población”, explicó a propósito el profesor Paul Fletcher, citado por ABC.ES .