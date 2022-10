¿Qué elegir entre un Computador portátil o de escritorio?

Antes de tomar una decisión sobre qué clase de computador comprar, es necesario tener muy claro cuál va a ser su uso, principalmente si es para el hogar o para trabajar. Según Carlos Navas, Brand Manager Consumer Products de Lenovo Colombia, es clave saber quién lo va a usar, para qué, cuáles necesidades va a satisfacer y qué espacio se tiene disponible, considerando que tanto los equipos portátiles como de escritorio, ofrecen importantes ventajas.

El experto menciona que los portátiles son ligeros, prácticos y ofrecen portabilidad. Además, hay gran variedad y algunos pueden convertirse en tabletas para el uso de estudiantes, amas de casa o ejecutivos.

“En equipos de escritorio, la tendencia son los Todo en Uno, conocidos también como AIO (All in One), los cuales incorporan en una sola pieza la pantalla, la CPU, la unidad de CD y los puertos USB. Aparte, viene el teclado y el mouse, lo cual permite que ocupen poco espacio y sean adecuados tanto para oficinas, hogar, y consultorios. De igual forma, cuentan con una alta capacidad de procesamiento y almacenamiento” afirma Navas.

Los AIO ofrecen pantallas grandes de hasta 23 pulgadas, y algunos tienen pantalla multitáctil que permite a los usuarios interactuar utilizando el amplio espacio de la pantalla. Este facilita una mejor visualización a la hora de realizar tareas, ver videos, y permite a los padres de familia supervisar con facilidad qué contenidos están viendo sus hijos.

“Al final, la decisión la toma el usuario siendo consciente de sus necesidades y las soluciones que ofrecen las distintas opciones disponibles en el mercado” concluye el ejecutivo de Lenovo Colombia.

