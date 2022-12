¿Qué pasará con su cuenta de WhatsApp si no acepta el sábado los términos y condiciones nuevas?

Este sábado, 15 de mayo, WhatsApp realizará una actualización de términos y condiciones que suscitó varias polémicas a principio de año y provocó el aplazamiento de este procedimiento de febrero a mayo.

Según informó WhatsApp, ningún usuario perderá acceso a su cuenta o dejará enviar y recibir mensajes y llamadas este sábado, aunque no haya aceptado la última actualización de privacidad de la aplicación.

Publicidad

Facebook y su popular filial de mensajería han intentado desmentir varias veces que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, así como a listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida.

Conozca qué pasará con su cuenta de WhatsApp si no acepta los términos y condiciones este sábado:

1. Después del 15 de mayo empezará a enviar "recordatorios persistentes" a aquellas personas que no hayan aceptado los nuevos términos.

Publicidad

2. Los usuarios empezarán a perder funcionalidades de WhatsApp, que no volverán a estar disponibles hasta que se acepten los términos. No podrán acceder a la lista de chats, es decir, no podrán iniciar conversaciones, pero sí que se podrá seguir respondiendo a llamadas, videollamadas y notificaciones de texto.

3. Si varias semanas después de que ocurra esto el usuario sigue sin actualizar, entonces sí que dejará de recibir llamadas y notificaciones, lo que de facto implicará tener la cuenta bloqueada hasta que se acepten los nuevos términos.