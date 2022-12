Muchos mayores se han desconectado de ese sueño de los jóvenes por un cambio para un mundo mejor

Tuve una acalorada discusión con un joven por las protestas y por el paro nacional . El joven, con tono desafiante, me decía que teníamos que escucharlos, que el mundo que los mayores les estaban dejando, no tenía buenas condiciones y que ellos estaban cansados de tanta desigualdad, pobreza y no tener oportunidades.

Con paciencia trataba de mostrarle argumentos, pero la discusión no llegó a ningún puerto, sino que terminó abruptamente. Inmediatamente recordé los distintos videos en los que algunos profesores han tenido altercados con estudiantes por las distintas posiciones respecto al paro y lo entendí.

Siempre los jóvenes de todos los tiempos han sido contestatarios y con la fuerza de su edad han tratado de cambiar el mundo y hacerlo mejor.

Es fortaleza del idealismo de los que entienden que las cosas no están bien y algo tienen que hacer, y que en esta oportunidad han hecho sentir su inconformidad en las calles de nuestras ciudades. No es gratuito que, según una encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría, el 81% de los jóvenes estén a favor del paro. Y la verdad eso me emociona. Me gusta encontrar jóvenes que quieran justicia, equidad, solidaridad y no se queden quietos antes las dificultades.

Pero también me cuestiono por nosotros los mayores. Muchos de alguna manera se han desconectado de esa forma de ver la realidad que los jóvenes tienen. Si algo ha quedado claro, es que las instituciones o las personas que las representan, no están interpretando bien esas voces juveniles que se alzan para cuestionar el orden establecido. Lo cual se hace un desafío que requiere apertura y capacidad de escucha, pero también tratar de conocer mejor lo que caracteriza a estas generaciones.

No olvidemos que la brecha generacional ahora es más fuerte por la incidencia de una tecnología que nos ha cambiado las maneras de estar y de ser. No podemos liderar la sociedad si no tratamos de tender puentes con los jóvenes que exigen autenticidad, compromiso social, inclusión y esfuerzos por hacer que todos estemos mejor.

Durante estos días he sufrido por la violencia que se ha desatado en muchos espacios de nuestras ciudades, por esa incapacidad que tenemos de escucharnos y tratar de encontrar consensos, pero me ha dado consuelo la fuerza y la valentía de los jóvenes que no se dan por vencidos en la intención de hacer de este mundo un mejor lugar para todos.

