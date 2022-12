Nuestra violencia denota falta de empatía, pongámonos en los zapatos de los otros: Alberto Linero

Si hay una habilidad emocional necesaria por estos días, es la empatía. Lástima que sea una palabra desgastada, mal usada y hasta manipulada. Por eso, creo que vale la pena volver a entender qué es.

Daniel Goleman, que fue el que mejor divulgó los estudios académicos de esta habilidad, la define como: “tener la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas.

Las claves de la empatía consisten en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo” cierro cita. Él cree que es necesario:

1. Una empatía cognitiva que nos permita entender la perspectiva de la otra persona, comprender qué está viendo y por qué lo está viendo así. Para ello, no podemos partir del desprecio del otro y creer que está absolutamente equivocado, sino que debemos abrirnos a su perspectiva y tratar de entenderla.

2. Una empatía emocional, que es la que más se conoce, y que implica esa capacidad de sentir lo que el otro siente. Aunque nos parezca obvio, y tal vez por obvio lo despreciemos, el otro siente como lo hacemos nosotros. Su dolor no es distinto al nuestro. Su indignación no está distante a la nuestra. Y si somos capaces de intentar aproximarnos a ese dolor, seguro no seremos tan indiferentes, indolentes y discriminadores ante los demás. Detrás de esas personas que escupen odio cada vez que hablan, con la seguridad que les da creerse superiores moralmente al otro, lo que hay es una atrofia o una desfiguración de su estructura emocional, porque la empatía es una habilidad característica de los buenos humanos.

3. El interés empático, esto es, la capacidad de entender lo que la otra persona necesita de nosotros. No se trata sólo de saber qué siente, de sentir lo que siente, sino de movernos para ayudar.

Cuando veo la espiral de violencia en la que nos hemos metido, creo que nos negamos a comprender que estamos inexorablemente obligados a entendernos y a vivir como un “nosotros” que construye mejores condiciones de vida desde la justicia y la equidad.

Te propongo el itinerario de Emma Seppala: Detente a pensar, ponte en el lugar del otro, perdona y ábrete a construir con inteligencia.

Necesitamos empatía, pero tengamos claro que el empático no les grita a los otros qué les hace falta y lo juzga con dureza, sino que genera una dinámica empática con su testimonio de vida.

