Paro nacional: se requieren posturas propositivas y democráticas, acercamientos constructivos

El descontento recorre las calles. Manifestado en muchas personas que marcharon pacíficamente pidiendo el retiro de la reforma tributaria y aún hoy protestan contra lo que consideran medidas contraproducentes para sus comunidades.

La violencia también nos ha estallado. Se ve en los enfrentamientos, en la aniquilación del otro, en las acciones vandálicas de unos delincuentes que atacan bienes públicos y generan caos. Acciones que nunca podremos aceptar y que rechazamos con claridad y firmeza.

Creo que lo peor que nos puede suceder como sociedad es caer en hacer análisis simples y reduccionistas de esta situación. No creo que sea posible negar la inconformidad que tienen tantos ciudadanos debido a las múltiples dinámicas de corrupción que los han sumido en situaciones de pobreza, inequidad y falta de oportunidades. No se puede gobernar desde una desconexión de la realidad y sin sintonizarse con lo que las personas padecen en su diario vivir.

Tampoco creo que se trate de justificar por ello las acciones violentas de ningún tipo. No es tan simple como dividirnos entre buenos y malos, amigos o enemigos y pensar que con elegir un bando ya hemos dado nuestro aporte. Inexorablemente somos un nosotros desde el que tenemos que relacionarnos y ayudarnos. Esto es, como sociedad necesitamos generar posibilidades reales para hacer reformas estructurales que hagan posible que todos tengan las condiciones necesarias para realizar su proyecto existencial. No podemos insistir en generar odio y apagar el fuego de las protestas con gasolina, ni creer que todo está mal y que incendiando el país resolvemos las dificultades. Se requieren posturas propositivas y democráticas.

Acercamientos constructivos que ofrezcan garantías y vislumbren salidas. Información real y sensata para entender lo que ha venido sucediendo, para no dejarnos llevar de cualquier mensaje que leemos u opinión que escuchamos. Firmeza para exigir lo que cada territorio requiere de acuerdo a su realidad y prioridades. Y actitud de diálogo y consenso que nos haga salir adelante. Nuestra historia con muchos dolorosos ejemplos nos ha enseñado que nadie gana si todo termina acciones violentas. Todos perdemos si dañamos lo que nos pertenece.

El país no puede permitirse seguir caminando en el filo de un abismo de polarización, agresiones y violencia. Además no podemos olvidar que estamos en plena pandemia y que el virus no hace distinción ideológicas sino que ataca y mata a todos por igual.