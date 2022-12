¿Qué son y para qué sirven las VPN en internet? Experto explica

Maximiliano Cantis, experto en seguridad informática, habló en La Nube de BLU Radio sobre las VPN, herramienta de compras online.

¿Qué son las VPN?

“La traducción sería como las Redes Virtuales Privadas, pero a mí me gusta explicarlo didácticamente: supongamos que estar en internet es como caminar por la ciudad abiertamente, en donde todo el mundo me ve y sabe quién soy. Una VPN, como en el anterior ejemplo es estar adentro de un túnel en la misma ciudad, pero nadie me ve ni saben qué estoy haciendo”, dijo.

“Lo que hace básicamente es cambiar la identificación IP”, explicó.

Compras con VPN

“Si uno se conecta desde otro país y entran a sitios de otro lugar, esas webs se darán cuenta que la persona no está en esa parte del mundo y las ofertas podrían ser diferentes (…). Para adaptar el sitio al comprador, la plataforma recuerda la última compra de la persona y lo actualiza con relación a los gustos”, mencionó.

“Con los VPN vamos evitando dejar rastros de lo que compramos en internet. Incluso, hay más privacidad a la hora de navegar”, añadió.

