¿Se le cerró Word antes de guardar? Así podrá recuperar su documento perdido

Todas las personas que han utilizado Microsoft Word se han enfrentado a la terrible situación de cerrar un documento que no guardó. Son muchas las razones por las que puede ocurrir, pero lo cierto es que nadie quiere perder el trabajo realizado, por eso, aquí le enseñamos varias formas de recuperar su documento.

Autoguardado

Microsoft Word incluye una función de autoguardado, con la cual automáticamente el sistema guarda una copia de un documento cada cierta cantidad de tiempo.

Esta opción, por lo general, viene activada por defecto, sin embargo, el usuario puede elegir cada cuánto tiempo se realiza este proceso, para ello, deberá ingresar en el menú Archivo, seleccionar Opciones, a continuación, en Guardar, podrá elegir cada cuántos minutos el sistema realizará una copia del documento en el que se está trabando en Word.

Una vez hecho este procedimiento, el usuario, al abrir Word, podrá ver una opción que le permitirá acceder a los documentos recuperados, abrirlo y guardarlo para mayor seguridad.

¿Cerró Word y no guardó el archivo?

Muchas veces el afán hace que el usuario cierre Word y pulse en No Guardar por error, si a usted le pasó eso no se preocupe porque no todo está perdido. Word por lo general guarda una copia del documento en estos casos.

Para este caso específico, siga los siguientes pasos:

Entre el menú Archivo

A continuación, pulse en la opción Información – Administrar Documentos.

Una vez allí, visualizará una opción llamada ‘Recuperar documentos no guardados’.

Seleccione esta opción y ahora podrá encontrar el documento perdido, por lo general tendrá un nombre extraño, ábralo y podrá guardarlo como normalmente lo hace.

Recuperar un documento de Word de forma manual

Si ninguna de las opciones anteriores le funcionó, deberá buscarlo de manera manual. Los documentos de Word sin guardar se alojan en la carpeta llamada: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\UnsavedFiles

Mientras que los documentos autoguardados se alojan en: %APPDATA%\Microsoft\Word

Para acceder a esa carpeta, el usuario deberá escribir en el buscador de Windows (la barra de búsqueda ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla) la palabra Ejecutar, una vez hecho eso se abrirá una ventana emergente.

Una vez hecho esto, en el cuadro Abrir: escriba %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\UnsavedFiles y seleccione aceptar.

Y listo, ahora podrá encontrar el documento de Microsoft Word que no guardó.

Última opción: archivos temporales

Ahora sí, esta es la última opción a la que puede recurrir si perdió su documento de Word. Se trata de buscar en los archivos temporales.

En Windows vaya al menú de Inicio, allí, escriba .tmp y seleccione la pestaña Documentos y pulse Enter.

A continuación, deberá buscar entre los archivos uno que coincida con la fecha en la que creó el documento que perdió.

Una vez hecho lo anterior e identificado el archivo que corresponde al documento, abra Word – Archivo – Abrir – y seleccione la pestaña Carpetas.

Busque la carpeta en la que encontró el archivo .tmp y elija el nombre de la carpeta para abrir el panel de contenidos.

Una vez en el panel, en la parte superior selección el nombre de la carpeta.

Abra el Explorador de archivos.

Ahora deberá cambiar el tipo de archivo a Todos los archivos (esto se puede hacer junto al campo nombre de archivo, en la parte inferior).

Ahora deberá abrir el archivo .tmp y recuperar el documento de Word.

Es importante mencionar que existen herramientas online que le permiten convertir un archivo .tmp a doc y ahorrarse todos los pasos del punto anterior por si le resulta complicado. Lo importante es encontrar el archivo .tmp y ya con esto podrá recuperar el archivo de Word perdido.

