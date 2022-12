¿Se les acabó el negocio a los youtubers?

Sin embargo, la plataforma no eliminará los videos con contenido inadecuado –como sería en el caso de una censura–, simplemente no incluirá anuncios para monetizar las visualizaciones.

En el contenido que se considera “inadecuado para anunciantes” se incluyen, entre otros:

-Escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos parciales y humor verde (chistes con referencias sexuales).

-Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento.

-Lenguaje inapropiado, incluso el acoso, las obscenidades y el lenguaje vulgar.

-Incitación a la venta, el consumo o el abuso de drogas y sustancias reguladas.

-Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados, como conflictos bélicos o políticos, desastres naturales y tragedias (aunque no aparezcan imágenes explícitas).

A estas nuevas normas se agrega una que varios usuarios consideran ambigua: "Si alguno de los puntos anteriores describe una parte de tu vídeo, quizá no es apto para participar en el Programa de Obtención de Ingresos. Aunque aprobemos la monetización en un vídeo, es posible que no sea apto para todos los formatos de anuncios disponibles. Youtube se reserva el derecho a no permitir que un vídeo participe en el Programa de Obtención de Ingresos, así como suspender esta función en aquellos canales que suban de forma reiterada vídeos que infrinjan nuestras políticas".