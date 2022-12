Subasta de espectro se mantiene: Sylvia Constain, ministra TIC

La ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, aseguró en Mañanas BLU que la subasta del espectro se mantiene y que la adjudicación está programada para el próximo 20 de diciembre. En caso de que solo exista un oferente para dicha fecha, declaró la ministra, el proceso se volverá a abrir hasta que existan dos.

“La fecha inicial que teníamos para la subasta del 12 de diciembre, la primera, ahora se extendió, será el 20 de diciembre, con una subasta nueva, una estructura un poco distinta a la inicial, pero con el mismo objetivo que teníamos siempre y es llevar mayor conectividad a todos los colombianos”, sostuvo la funcionaria.

De acuerdo con Constaín, el precio del servicio telefónico de datos podría verse reducido de culminar exitosamente el proceso.

“Eso es lo que hemos visto en todos los países donde se ha hecho la subasta. Donde hay más espectro pues claramente hay más competencia. Por ende, lleva a una reducción de precios”, declaró.

En palabras sencillas,

la ministra explicó en qué consiste la subasta del espectro.

“La forma como nos comunicamos usted y yo y el sector en general es que usamos unas autopistas invisibles que no se ven. Nosotros tenemos varias de esas autopistas y están vacías, no las estamos usando para conectar. Entonces, la ley de modernización del sector del as Tic nos permitió tener unas condiciones de inversión mejor para el uso de esas mismas autopistas. Ya con la ley, sacamos esa posibilidad de usarlas”, explicó.

"Esto es un paso para llegar a 5G. Técnicamente el espectro para 5G lo vamos a subastar posiblemente el año entrante o el año siguiente”, agregó.

"Nuestra fecha para la subasta es el 20 de diciembre. El Gobierno se mantiene comprometido con hacerla este año", agregó.

Según la ministra TIC, el objetivo de conectar a los colombianos se mantiene.

“Es la primera vez en más de 20 años que Colombia subasta un espectro, una banda baja, que es esta, la de 700, que son las técnicamente más adeptas para conectar precisamente en esas áreas que están muy abiertas, que no tienen el edificio en la mitad. Es una subasta muy importante porque queremos llegar a esa Colombia no conectada”, indicó.

