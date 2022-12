Suicidio, aparente causa de muerte del actor estadounidense Robin Williams

falleció este lunes a los 63 años en su casa de California, supuestamente al quitarse la vida.

"Esta mañana perdí a mi esposo y mi mejor amigo, al tiempo que el mundo perdió a uno de sus artistas más queridos y un ser humano maravilloso. Tengo el corazón totalmente roto", reconoció en un comunicado su esposa, Susan Schneider.

"Nuestro deseo es que la atención no esté puesta en la muerte de Robin, sino en los incontables momentos de alegría y risas que regaló a millones de personas", agregó Schneider en nombre de la familia del actor.

La policía del condado de Marin, cerca de San Francisco, señaló en un comunicado que un hombre "identificado como Robin McLaurin Williams", de 63 años, "fue declarado muerto a las 12H02" (19H02 GMT).

La presunta causa del deceso fue "un suicidio por asfixia", por lo que las autoridades mantienen abierta una investigación "sobre las causas y las circunstancias de la muerte".

La representante de Williams reconoció que el artista pasó los últimos tiempos "luchando contra una fuerte depresión", aunque nunca abandonó su oficio.

El actor había terminado los rodajes de Merry Friggin' Christmas y Night at the Museum: Secret of the Tomb, que se estrenarán este año, y Absolutely Anything, que llegará a los cines en 2015.

También tenía previsto rodar el año que viene la segunda parte de Mrs. Doubtfire, que lo catapultó a la fama en 1993 dando vida a una niñera para cuidar a sus propios hijos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó su pesar por la partida del actor, de quien dijo que era "un hombre especial" y que tocó "cada parte del espíritu" de las personas. "Nos hizo reír, nos hizo llorar. Dio su inmenso talento de forma gratuita y generosa a quienes más lo necesitaban".

El mundo del cine reaccionó inmediatamente a la noticia del fallecimiento de Williams, que en sus más de 30 años de carrera ganó un Óscar a Mejor actor de reparto por "En busca del destino", cuatro Globos de Oro y dos Emmy.

"Robin era una tormenta de luz de genialidad humorística y nuestra risa era el trueno que lo sostenía. Era un compañero y no puedo creer que se haya ido", dijo el laureado director Steven Spielberg, citado por la revista especializada Variety.

"No! Robin Williams eras tan querido", escribió la actriz Mia Farrow en Twitter.

"No podría estar más sorprendido por la pérdida de Robin Williams, buena persona, gran talento, compañero de reparto, alma sincera", manifestó por su parte Steve Martin en la misma red social.

"Me cuesta creer la muerte de @robinwilliams. Estoy estupefacto. Fue un talentoso actor y amado por el mundo del cine. Cuánto dolor! QEPD", confesó por su parte el oscarizado director mexicano Alfonso Cuarón.

La actriz y cantante Cher volcó su tristeza en una serie de tuits en los que explicó que su amistad con Williams se remontaba a antes de la exitosa serie "Mork & Mindy", a finales de la década de 1970.

Williams comenzó su andadura en la televisión como comediante en series como The Richard Pryor Show, Laugh In o America 2-Night, aunque fue el programa "Mork & Mindy" (1978-1982) quien le dio notoriedad y su primer Globo de Oro (1979).

Su paso al cine en la década de 1980 fue algo natural. Participó en "Club Paraíso" (1986) o Seize the Day, pero se hizo un hueco con Buenos días Vietnam, en la que dio vida a Adrian Cronauer, un militar destinado a llevar la radio del ejército estadounidense desde Vietnam.

La cinta le dio su primera nominación a los Óscar (1988) y su segundo Globo de Oro.

Luego llegaría la oscarizada "La sociedad de los poetas muertos" (1989), en la que fue el profesor de literatura inglesa John Keating, otro papel que le valió una nominación al Óscar y a los Globos de Oro.

Lo mismo ocurrió con El pescador de ilusiones (The Fisher King, 1991), con el que se llevó un Globo de Oro y una candidatura a la estatuilla dorada.

Su memorable y tierno papel como Mrs Doubtfire en 1993 cautivó a pequeños y grandes. La prensa extranjera de Hollywood le volvió a recompensar con un galardón.

Pero su primer y único Óscar no llegó hasta 1998 por En busca del destino, en la que compartió cartel con Matt Damon y Ben Affleck.

Williams, que nació el 21 de julio en Chicago, en el norte de Estados Unidos, se casó tres veces y tuvo tres hijos.

Afp