Apple presenta lo mejor del 2018

Como ya es tradición, las marcas presentan en el mes de diciembre un balance del año que termina y por supuesto Apple no es la excepción.

La marca de la manzana realizó la lista de lo más movido del 2018 en cuanto a aplicaciones, música, películas y libros.

Artistas como Piso 21 y J Balvin hacen parte del ranking en cuanto a temas musicales; el rapero estadounidense Drake fue seleccionado como el Artista del Año y la canción del año, en cuanto a selección editorial, fue I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin.

Estas son las listas de lo mejor del 2018 en Apple:

En Apple Music

La mejor música de 2018 - Selección editorial

Artista del año: Drake

Breakout Artist del año: Juice WRLD

Canción del año: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin

Álbum del año: Golden Hour - Kacey Musgraves

Top 10 Global de Canción - Chart

1 Piso 21 - Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo)

2 Lio García, Casper Mágico, Bad Bunny - Te Boté (feat. Darell, Ozuna, & Nicky Jam)

3 Nicky Jam & J Balvin - X

4 Daddy Yankee - Dura

5 Natti Natasha & Ozuna - Criminal

6 Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin - Sensualidad

7 Maluma - Corazón (feat. Nego do Borel)

8 Reik - Me Niego (feat. Ozuna & Wisin)

9 Luis Fonsi & Demi Lovato - Échame La Culpa

10 Wolfine - Bella

Top 10 Global Albums - Chart

1 Ozuna - Odisea

2 Ed Sheehan - ÷ (Deluxe)

3 Dua Lipa - Dua Lipa

4 J Balvin - Vibras

5 Anuel AA - Real Hasta la Muerte

6 Carlos Vives - VIVES

7 Romeo Santos - Golden

8 Ozuna - Aura

9 Luis Miguel - Grandes Éxitos

10 Wisin - Victory

Mejores Apps del 2018 - Selección editorial

iPhone App del año - Procreate Pocket

iPhone Game del año - Donut County

iPad App del año - Froggipedia

iPad Game del año - Gorogoa

Mac App del año - Pixelmator Pro

Mac Game del año - The Gardens Between

Top 10 Apps gratuitas para iPhone - Chart

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube: Watch, Listen, Stream

Facebook

Messenger

Spotify Music

Netflix

Uber

Gmail - Email by Google

Snapchat

Top 10 de Apps para iPhone de paga - Chart

CamToPlan PRO

kirakira+

Afterlight 2

Facetune

PlantSnap Plant Identification

AutoSleep Tracker for Watch

ProCam 6

Pixomatic photo editor

Enlight

Glitché

Mejores películas de 2018 en TV App - Selección editorial

Coco

Wonder

Avengers: Infinity War

Overboard

Justice League

Ocean's 8

The Greatest Showman

Jumanji: Welcome to the Jungle

Ready Player One

The Shape of Water

