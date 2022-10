Tras el fracaso del Note 7, Samsung presenta su nuevo Galaxy S8

El grupo surcoreano Samsung presentó este miércoles su nuevo teléfono inteligente Galaxy S8, que incorpora un asistente virtual, es resistente al agua y no tiene botones en la parte frontal.



El nuevo modelo era muy esperado tras el fracaso del Galaxy Note 7, cuya producción fue detenida en octubre del año pasado después de que varios dispositivos explotaran o se incendiaran.



El nuevo dispositivo estará disponible a partir del 21 de abril, anunció Justin Denison, vicepresidente de Samsung América, durante la presentación.



El primer asistente virtual de Samsung, que competirá con el famoso Siri de Apple, se llama Bixby, y le permitirá al Smartphone "anticiparse a vuestras necesidades", explicó Sriram Thodla, director senior en el seno de Samsung America, en el lanzamiento.



Bixby utiliza todos los datos del smartphone, entre ellos la geolocalización, para, por ejemplo, sugerir informaciones al usuario al salir de su casa.



Aparte del asistente virtual, una de las principales novedades es que no tiene un botón en la parte frontal como su antecesor y el iPhone.



Como el Pixel, el smartphone lanzado por Google, la cara frontal es completamente lisa y "sin bordes" o biseles. Los dos teléfonos están equipados con pantallas de 5,8 pulgadas (148,9 x 68,1 mm) y 6,2 pulgadas (159,5 x 73,4 mm).



Los bordes redondeados, el tamaño de la pantalla, su liviandad y la delicadeza del dispositivo sedujeron rápidamente a los observadores, que recibieron con halagos este nuevo smartphone.



"Estoy más impresionado de lo que imaginaba que iba a quedar", dijo Patrick Moorhead, analista de la firma Moor Insights & Strategy después de la presentación.



Todavía habrá que esperar para obtener una visión más clara del Bixby, dijo el experto no obstante. "Me gusta lo que veo, pero tengo que utilizarlo, inspeccionarlo para ver si es realmente fácil", añadió.



Muchos observadores destacaron el precio relativamente alto del Galaxy S8, entre 720 y 750 dólares, más alto que el iPhone 7, que cuesta alrededor de 650 dólares.



Para Jan Dawson, analista de la firma Jackdaw Reasearch, están asumiendo "un gran riesgo".