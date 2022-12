Vea la evolución del videojuego de Dragon Ball tras 32 años de historia

El video del usuario Cussan recopila la trayectoria del popular dibujo animado japonés, Dragon Ball durante 32 años de historia.

En las imágenes se observan lashasta llegar a la más actualizada en 2018. Han sido en total dos décadas de

popularización de los videojuegos de lucha.

Vea aquí:

El portal Depor Play publicó la lista completa de los juegos de Dragon Ball a lo largo de su historia:

Dragon Ball Dragon Daihikyou 1986

Dragon Ball Shenron no Nazo 1986

Dragon Ball Daimao Fukkatsu 1988

Dragon Ball 3 Goku den 1989

Dragon Ball Z Kyoshu! Saiyan 1990

Dragon Ball Z Super Saiya Densetsu 1992

Dragon Ball Z III Ressen Jinzoningen 1992

Dragon Ball Z Gekito Tenkaichi Budokai 1992

Dragon Ball Z arcade 1993

Dragon Ball Z Super Butoden 1993

Dragon Ball Z Super Butoden 2 (1993)

Dragon Ball Z Gaiden: Saiyajin Zetsumetsu Keikaku 1993

Dragon Ball Z V.R.V.S. 1994

Dragon Ball Z Buyu Retsuden 1994

Dragon Ball Z Super Butoden 3 (1994)

Dragon Ball Z Idainaru Son Goku Densetsu 1994

Dragon Ball Z 2 Super Battle 1994

Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 (1995)

Dragon Ball Z Super Gokuden: Totsugeki-Hen 1995

Dragon Ball Z Super Gokuden: Kakusei-Hen 1995

Dragon Ball Z Shin Butoden 1995

Dragon Ball Z Hyper Dimension 1996

Dragon Ball Z The Legend 1996

Dragon Ball GT Final Bout 1997

Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2002

Dragon Ball Z Legendary Super Warriors 2002

Dragon Ball Z Budokai 2002

Dragon Ball Z The Legacy of Goku II (2003)

Dragon Ball Z Budokai 2 (2003)

Dragon Ball Z Taiketsu 2003

Dragon Ball Z Supersonic Warriors 2004

Dragon Ball Z Buu's Fury 2004

Dragon Ball Advanced Adventure 2004

Dragon Ball Z Budokai 3 (2004)

Dragon Ball Z Sagas 2005

Dragon Ball GT Transformation 2005

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2005

Dragon Ball Z Supersonic Warriors 2 (2005)

Super Dragon Ball Z 2005

Dragon Ball Z Shin Budokai 2006

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 (2006)

Dragon Ball Z Shin Budokai - Another Road 2007

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 (2007)

Dragon Ball Origins 2008

Dragon Ball Z Infinite World 2008

Dragon Ball Z Burst Limit 2008

Dragon Ball Z Attack of the Saiyans 2009

Dragon Ball: Revenge of King Piccolo 2009

Dragon Ball: Raging Blast 2009

Dragon Ball Online 2010

Dragon Ball Origins 2 (2010)

Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team 2010

Dragon Ball Raging Blast 2 (2010)

Dragon Ball Kai Ultimate Butoden 2011

Dragon Ball Zenkai Battle Royale 2011

Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi 2011

Dragon Ball Z For Kinect 2012

Dragon Ball Heroes Ultimate Mission 2013

Dragon Ball Z Battle of Z 2014

Dragon Ball Heroes Ultimate Mission 2 (2014)

Dragon Ball Z Extreme Butoden 2015

Dragon Ball Xenoverse 2015

Dragon Ball Fusions 2016

Dragon Ball Xenoverse 2 (2016)

Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X 2017

Dragon Ball FighterZ 2018

