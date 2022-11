State of Decay 2, el videojuego que enseña a sobrevivir en una apocalipsis zombie

Dentro del terreno de los apasionados por los juegos de video existen varios géneros, pero uno de los más aclamados es el de supervivencia y mucho más cuando se involucra a los zombies.

A esto se ha dedicado Xbox junto al estudio creativo Under Labs desde hace unos años cuando entregaron la primera versión de State of Decay en 2013 para consolas Xbox 360 y PC; debido a su éxito fue luego versionado para Xbox One.

En La Nube de Blu Radio probamos State of Decay 2, el cual tiene como novedad el modo multijugador cooperativo de cuatro jugadores, en donde se puede explorar un mundo simulado de zombies de diferentes características, además de encontrar y poner a salvo recursos y armas para mantenerse con vida dentro del juego, así como fortalecer su centro de acopio y construir comunidades de sobrevivientes.

State of Decay 2 que estará disponible en el mercado a partir de este 18 de mayo tiene un gran trabajo de detalles gráficos y sonoros, lo cual brinda al jugador una buena experiencia.

Richard Give, director de diseño del estudio Under Labs, habló con La Nube sobre este videojuego.

¿Cuál es la principal diferencia que tiene State of Decay 2 en comparación a la primera versión?

Las principales diferencias están en el diseño general, pero también en el de sus personajes. Uno de los grandes cambios es el formato multijugador donde usted puede jugar con sus amigos en modo cooperativos y combatir a los zombies con muchas armas y modos de batalla, también puede conducir un auto e incluir a sus amigos dentro del carro, el panorama es muy diferente al del primer juego.

¿Cuánto tiempo se tomaron el proceso de diseño de este videojuego y cuál es el paso a paso para la creación de este State of Decay 2?

El desarrollo del juego nos tomó 4 años, es un proceso muy largo, desde el diseño del juego y la creación de todos los personajes, lo cual pasa por distintos procesos donde acudimos a varias técnicas para poder tener un resultado. Uno de estos procesos se hace por medio de los fotogramas, lo hacemos con distintas cámaras, capturamos la imagen y a partir de ahí modificamos características para poder darle vida a cada uno de los personajes, es una de las cosas en las que más nos demoramos.

¿Cuál cree que va hacer la recepción de los fans para State of decay 2?

Quienes aman los juegos de supervivencia saben que este es quizá es uno de los mejores, nos hemos esforzado con todo el equipo de Under Labs por darle unos mejores en movimientos a esta versión. Aquí finalmente lo que se ha creado es una comunidad en torno a State of Decay, porque la gente comparte su experiencia vía streaming o a través de YouTube, y la verdad es que tenemos una expectativa muy alta del juego.

¿Cómo se realiza la mezcla de sonido para poder llegar a tener una experiencia como la que entregan en este videojuego? Es una de las cosas más interesantes de State of Decay.

Nosotros tenemos un departamento que se encarga de la composición de la música, ésta finalmente esto nos llega, y la mezcla de sonido para que empate con el juego nos toma demasiado tiempo, es algo a lo que nos dedicamos mucho porque es una de las áreas de este juego que brinda una mayor experiencia para el jugador, le metemos mucha energía para que finalmente tenga un muy buen resultado final.