Vocero de taxistas pide que usuarios de Uber paguen multa de $31 millones

“No es una petición mía, es lo que ordena la ley es una exigencia al cumplimiento de un ordenamiento legal”, dijo Ospina.



Ospina insiste en la ilegalidad de la aplicación y cuestionó la actitud de algunos de sus excompañeros que ahora prestan el servicio en Uber.



“Por qué ahora que ya no son taxistas ahora si prestan un servicio mejor (…) por una menor inversión están ganando más”, aseguró el vocero que una vez más reiteró los problemas de esta aplicación en países como Francia.



Ospina señala que el consumidor debe apoyar la legalidad y al utilizar este tipo de plataformas se está haciendo todo lo contrario.



“Uno como usuario debe acudir a lo legal, no podemos pretender que como en Colombia se presta un mal servicio, debemos acudir a los ilegales porque son mejores”, dijo el vocero de los taxistas.



Así mismo, Ospina indicó que “No podemos trabajar y escudarnos en acudir a la ilegalidad, en Colombia se prestaba mal el servicio de vigilancia a los campesinos y acudimos a bandas de paramilitares y guerrilleros con el fin de cuidar los campesinos porque la Policía y el Ejército no cubrían las necesidad y vean hoy las consecuencias nefastas que esto trajo”.



El agremiado aprovechó para hacer un llamado a los usuarios y en especial a los taxistas a fomentar un buen trato, lo que según él se ha venido mejorando con las medidas que se han adoptado últimamente para recuperar el buen servicio.