Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

WOM tiene nuevo CEO: un Húngaro con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones

WOM tiene nuevo CEO: un Húngaro con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones

Gyorgy Zsembery asumió este 3 de diciembre el cargo con la meta de reforzar la innovación, la calidad y el enfoque en el cliente en un momento de tantos retos para el sector de telecomunicaciones.

