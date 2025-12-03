WOM tiene nuevo CEO: un Húngaro con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones

La empresa de telecomunicaciones WOM anunció este miércoles, 3 de diciembre, que tienen nuevo CEO: Gyorgy Zsembery, un húngaro con más de 20 años de trayectoria en telecomunicaciones, servicios digitales, medios y servicios financieros, así como una extensa experiencia dirigiendo transformaciones a gran escala en mercados de Europa, el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico Sur.

Stan Chudnovsky, representante de los accionistas de WOM, aseguró que este nombramiento y la experiencia de Zsembery será fundamental para el nuevo ciclo que inicia el sector de telecomunicaciones, enfocado en la transformación digital y la expansión acelerada.

Wom Foto: WOM

“El 2025 ha sido un año decisivo para WOM. Nuestro equipo directivo transformó exitosamente nuestra operación, alcanzando rentabilidad y superando otros complejos desafíos, incluida la reorganización bajo la Ley 1116 y la defensa de nuestra posición en un entorno de intensa competencia, mientras sentábamos las bases para el crecimiento futuro de la compañía. Al iniciar su próximo capítulo de transformación digital y expansión acelerada en 2026, la amplia experiencia global de Gyorgy, su enfoque centrado en el cliente y su liderazgo probado en procesos de crecimiento y transformación, serán fundamentales para materializar esta ambiciosa visión”, aseguró Chudnovsky.

El nuevo CEO agradeció el apoyo y la confianza y aseguró estar muy emocionado por llegar a liderar un operador con tantos retos en Colombia y también de impulsar la entrega de tecnología y servicios de vanguardia, disponibles 24/7 para todos sus clientes.