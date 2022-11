“Yo dudo y he perdido la confianza en el presidente Santos”: Nicolás Maduro

Crece tensión entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro realizo serias acusaciones contra el Gobierno colombiano.

“Yo dudo y he perdido la confianza en el presidente Santos a no ser que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz y estoy evaluando si Venezuela continúa en ese proceso o se retira cuando le mete una puñalada a Venezuela por la espalda y se presta a lavarle cara a la conspiración contra Venezuela”, manifestó el mandatario venezolano.



El presidente del vecino país ratificó su decisión de llamar a consultas al embajador de Venezuela para el proceso de paz, Roy Chaderton, a quien ha ordenado regresar de Cuba para que entregue explicaciones en torno de lo que ha sucedido.