YouTube estaría usando inteligencia artificial para resumir algunos de sus videos

YouTube anunció este martes, 1 de agosto, que está empezando a usar "resúmenes generados automáticamente por inteligencia artificial (IA)" en algunos de los videos de su plataforma.

Según anunció la compañía en un comunicado, el objetivo de esta novedad es que haga "más fácil leer un resumen rápido sobre un video".

Por el momento, esta sinopsis solo aparecerá junto a algunos videos en inglés y solo podrán verlos una cantidad limitada de usuarios.

"Si bien esperamos que estos resúmenes sean útiles y brinden al usuario una descripción general rápida de lo que trata un video, no reemplazan las descripciones de los videos (¡que están escritas por los creadores!)", anota el comunicado la empresa que forma parte de la tecnológica Alphabet (matriz de Google).

No obstante, YouTube no especificó si este resumen afectará o no al algoritmo de la plataforma.

Este año, Google ha apostado por diversas herramientas de inteligencia artificial generativa, como su chatbot Bard o una nueva función de Play Store que mediante esta tecnología puede resumir las opiniones de los usuarios de la aplicación.



YouTube tendrá nivelador de volumen automático en los videos que funciona con IA

La nueva función, que algunos usuarios de Reddit han descubierto y que llevaría el nombre de 'Stable Volumen', permitirá nivelar el volumen de forma automática, evitando así que los espectadores tengan que ajustar manualmente el volumen cuando el audio tiene picos de sonido.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial, por lo que no se sabe a partir de qué versión estará disponible ni si será accesible para todos los usuarios de la plataforma o solo para aquellos que pagan por el servicio de YouTube Premium.

Esta herramienta que nivelará el volumen de los videos de forma automática será muy similar a la que ya existe en otras plataformas de música como Spotify.

De esta manera, se evitará que los usuarios estén expuestos a picos de volumen y ruidos que con el tiempo podrían dañar los oídos.

Por otro lado, YouTube no permitirá que los usuarios reproduzcan los videos si tienen bloqueadores de anuncios con alguna extensión, por lo que deberán deshabilitar la función o suscribirse a YouTube Premium, que está diseñado para que el contenido no tenga publicidad de por medio.

De llegarse a implementar para todos los usuarios, YouTube mostrará una advertencia en una ventana emergente, en la que se notificará que se están usando bloqueadores de anuncios.

