Transformando Realidades: becas para hijos de emprendedores en zonas vulnerables

En el Radar, Valery Martínez, ganadora de la beca Transformando Realidades, habló sobre la beca que le fue otorgada y la cual le ha permitido estudiar la carrera que siempre quiso.

“La Fundación Microfinanzas BBVA, Bancamia y BBVA lanzan su convocatoria y es ahí donde mi papá, mi papá va hacia el banco que tienen en la ciudad y las funcionarias le dicen que hay la posibilidad de acceder a una de sus de una beca. Pues yo me postulo y después de unos meses me llega un correo y me llama diciéndome que yo había sido la ganadora de esta beca. Entonces, como que se ha puesto toda la historia de cómo yo llegue a ganarme la beca”, señaló Valery Martínez.

Valery, de diecisiete años, señaló que esta beca le ha permitido cambiar su plan de estudiar en otra universidad y le brindó la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de Medellín, la Pontificia Bolivariana.

“A lo largo de mi vida yo he visto cómo mi papá ha sido un pequeño emprendedor, entonces siempre me han llamado la atención los negocios. Y por eso elegí ingeniería industrial, porque creo que es una carrera que en un futuro podré ejercer como empresaria. Podré crear empresas y generar empleo y desarrollo en este territorio tan olvidado y con tan pocas oportunidades”, indicó Valery Martínez.

Esta beca posee además algunas condiciones para mantenerla, como lo es, mantener un buen promedio académico. Actualmente, esta joven se encuentra en España, como invitada a un evento, y tuvo la oportunidad de reunirse con la reina Letizia, quien mostró interés por conocer su historia y la de los demás beneficiados.

Por otro lado, el padre de Valery se dedica a la compra y venta de madera, transporte y pesca, y se dedica un poco a la agricultura en Chocó. Valery tiene seis hermanos y nos señaló en El Radar que, si no hubiera ganado esta beca, probablemente estaría estudiando en una universidad pública en Chocó, que no cuenta con las mismas comodidades ni el mismo nivel educativo.

Escuche entrevista completa: