¿Cómo superar el miedo a volar?: Travesía Blu del 11 de octubre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 11 de octubre de 2025:



En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la importancia de los Cabos y el buceo.

En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Vallunitas', un restaurante al Norte de Cali con la mejor gastronomía.

En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre aviación sostenible.

En 'Recomendado', se habló sobre la Represa de Prado, el Volcán Cerro Machín, el Cañón del Combeima, la Ciudad perdida de Falan y Murillo.

Se debatió sobre, ¿Para superar el miedo a volar es mejor informarse sobre seguridad aérea o simplemente volar más?.

Escuche el programa completo aquí.