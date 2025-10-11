¿Cómo superar el miedo a volar?: Travesía Blu del 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 11 de octubre de 2025:
- En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la importancia de los Cabos y el buceo.
- En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Vallunitas', un restaurante al Norte de Cali con la mejor gastronomía.
- En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre aviación sostenible.
- En 'Recomendado', se habló sobre la Represa de Prado, el Volcán Cerro Machín, el Cañón del Combeima, la Ciudad perdida de Falan y Murillo.
- Se debatió sobre, ¿Para superar el miedo a volar es mejor informarse sobre seguridad aérea o simplemente volar más?.
