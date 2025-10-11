En vivo
¿Cómo superar el miedo a volar?: Travesía Blu del 11 de octubre de 2025

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 11 de octubre 2025.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 11 de octubre de 2025:

  • En 'Paisaje sonoro', se comentó sobre la importancia de los Cabos y el buceo.
  • En 'El mundo a la carta', se mencionó 'Vallunitas', un restaurante al Norte de Cali con la mejor gastronomía. 
  • En 'Ecosistemas Blu', se enfatizó sobre aviación sostenible.
  • En 'Recomendado', se habló sobre la Represa de Prado, el Volcán Cerro Machín, el Cañón del Combeima, la Ciudad perdida de Falan y Murillo.
  • Se debatió sobre, ¿Para superar el miedo a volar es mejor informarse sobre seguridad aérea o simplemente volar más?.

Escuche el programa completo aquí.

