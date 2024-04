¿Cuál es la visa EB-2?: 20 de abril de 2024 - Travesía Blu, programa completo

Esta sábado, 20 de abril, en Travesía Blu estuvo la dermatóloga María Bernarda, para dar algunos consejos de cómo cuidar la piel antes, durante y después de vacaciones, donde la piel se puede ver afectada por las altas temperaturas.

''Hay que tener en cuenta que antes de salir de vacaciones es necesario que visitemos al especialista, para que nos de recomendaciones. Sin embargo, el protector no puede faltar, también hay productos para ingerir vía oral, que ayudan al cuidado de la piel. Lo que se debe evitar para que no se manche la piel es no ingerir alimentos ni bebidas cítricas, porque al exponernos al sol se pueden provocar manchas oscuras'', dijo la dermatóloga María Bernarda en Travesía Bu.

Por otro lado, el abogado Carlos Olarte, especialista en procesos migratorios, explicó cómo poder obtener la visa EB-2.

''Hay que tener cuidado, muchas personas dicen mentiras y cometen estafas. Los interesaros en obtener la visa necesitan asesoramiento de la fuente original, en este caso La Embajada de Estados Unidos. Las personas que cumplan ciertos requisitos pueden solicitar la visa de residencia permanente. Uno mismo la pide con sus propios méritos, es necesario tener un titulo universitario, tener maestría o doctorado, 5 años de experiencia en su profesión. También, debe saber si su profesión es de interés nacional para los Estados Unidos, es decir, cómo se beneficia este país con usted''. expresó el abogado Carlo Olarte.