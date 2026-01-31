¿Qué sacrificar para viajar con menos presupuesto? Travesía Blu del 31 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 31 de enero de 2026:



Se debatió sobre: si tuvieras que recortar 40% de tu presupuesto de viaje ¿dónde harás los primeros ajustes?

Como tema central se habló de el espíritu de del Himalaya, con el invitado Germán Loedel, profesor de Humanidades, historiador y viajero cultural, quien abordó esta región sagrada que une Nepal, el Tíbet y Bután, donde la imponente geografía se cruza con tradiciones budistas e hindúes, la meditación y la búsqueda de la iluminación.