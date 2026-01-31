¿Qué sacrificar para viajar con menos presupuesto? Travesía Blu del 31 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 31 de enero de 2026:
- Se debatió sobre: si tuvieras que recortar 40% de tu presupuesto de viaje ¿dónde harás los primeros ajustes?
- Como tema central se habló de el espíritu de del Himalaya, con el invitado Germán Loedel, profesor de Humanidades, historiador y viajero cultural, quien abordó esta región sagrada que une Nepal, el Tíbet y Bután, donde la imponente geografía se cruza con tradiciones budistas e hindúes, la meditación y la búsqueda de la iluminación.
- En 'El mundo a la carta', se mencionó el restaurante La Quinta, ubicado en La Calera, muy cerca de Bogotá, es un espacio ideal para disfrutar de la gastronomía en familia. El lugar cuenta con amplias zonas campestres, áreas de recreación y espacios especialmente pensados para las mascotas, además de diferentes ambientes adecuados para todas las edades y un bar para complementar la experiencia.
- En 'Cinema travel', se enfatizó sobre la película 'Sirat: Trance en el Desierto', se desarrolla como un viaje físico y simbólico a través de paisajes áridos y fronterizos del norte de África, especialmente en zonas desérticas de Marruecos, y sigue a sus personajes en una travesía marcada por la búsqueda, la pérdida y el enfrentamiento con sus propios límites.
- En 'Ecosistemas blu', Pedro Abril, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esmeralda, resaltó que el barrio fue certificado como el primer barrio sostenible por la Secretaría de Ambiente, gracias a prácticas como el uso de agua lluvia, calentadores solares, cuidado animal y su reconocimiento como bosque urbano, destacando la sostenibilidad y la participación ciudadana.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró el Geneva Lux, un festival gratuito de luces que se realiza cada invierno en Ginebra. En 2026 se celebra del 16 de enero al 1 de febrero y convierte la ciudad en un recorrido nocturno de arte y tecnología. Una de sus obras destacadas es “Halo”, una instalación lumínica y sonora dentro de la Catedral de Saint Pierre.