Así será la carrera en Guatavita que lleva a corredores al límite físico y mental

Correr en la montaña no es igual a hacerlo en una calle plana o en una pista. El frío, la altura, el barro, las subidas interminables y el cansancio hacen que cada paso se convierta en un reto.

Hay momentos en los que las piernas dejan de responder, el cuerpo se agota y lo único que mantiene en movimiento a muchos corredores es la mente.

Esa será justamente la experiencia que vivirán cientos de atletas en el Merrell Trail Tour 2026, una de las carreras de montaña más importantes del país, que regresará a Guatavita, Cundinamarca este mes.

La competencia llegará a su edición número 13 y reunirá a corredores de diferentes niveles en recorridos que atraviesan senderos técnicos, caminos rurales, bosques y terrenos de alta montaña que exigen resistencia física y fortaleza mental.



La carrera en Guatavita que lleva a corredores al límite físico y mental

Los organizadores explican que el evento no se trata únicamente de llegar a la meta. El objetivo es vivir la experiencia completa de la montaña, el silencio del amanecer, la adrenalina en cada descenso y la incertidumbre que genera avanzar por terrenos cambiantes.



Guatavita fue elegida nuevamente como sede porque representa una de las zonas más desafiantes para el trail running en Colombia. Allí, cada kilómetro cambia las condiciones del recorrido y obliga a los atletas a adaptarse constantemente.

Además, este año el evento tendrá una alianza internacional con la reconocida Vulcano Ultra Trail de México. Gracias a este acuerdo, el primer hombre y la primera mujer en completar los 63 kilómetros obtendrán un cupo para competir en octubre de 2026 en el volcán Pico de Orizaba, considerado uno de los recorridos más exigentes del calendario mexicano.



Así serán las pruebas

La programación comenzará el sábado 23 de mayo con actividades pensadas para distintos públicos.

Habrá una Mini Run de 2 y 4 kilómetros para niños, un Canitrail de 10 kilómetros donde las personas correrán junto a sus perros y una jornada de trekking para quienes prefieren recorrer la montaña sin presión competitiva.

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El domingo 24 llegará el reto más fuerte. La prueba principal será la de 63 kilómetros, que comenzará a la 1:00 de la madrugada. Los corredores tendrán que atravesar la montaña en condiciones cambiantes y enfrentar largas horas de esfuerzo físico y mental.

También habrá recorridos de 42, 24 y 16 kilómetros, cada uno con diferentes niveles de dificultad y exigencia técnica.

Según la organización, todas las distancias comparten la misma esencia, avanzar entre terrenos naturales, adaptarse al camino y encontrar en cada paso una mezcla de agotamiento, libertad y adrenalina.

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El Merrell Trail Tour tendrá un límite de 3.500 participantes y las inscripciones ya están abiertas. Los organizadores señalaron que cada año los cupos suelen agotarse semanas antes del evento.

La competencia cuenta con el respaldo de Aire Libre y Aventura y desde 2013 se ha consolidado como una de las referencias del trail running en Colombia.