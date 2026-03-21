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Blu Radio  / Turismo  / Buenas noticias para colombianos que quieren ir al Mundial: así puede agilizar su visa a EEUU

Buenas noticias para colombianos que quieren ir al Mundial: así puede agilizar su visa a EEUU

Desde la sección consular, el consejero general, Bill Vistranski, precisó que el proceso de citas prioritarias para la visa, dirigido a ciudadanos colombianos, exige cumplir con pasos fundamentales.

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