Buenas noticias para colombianos que quieren ir al Mundial: así puede agilizar su visa a EEUU

Ante la alta demanda de trámites consulares por la próxima Copa Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la puesta en marcha de “FIFA Aprobar”, un sistema de citas prioritarias dirigido a ciudadanos colombianos que ya cuentan con entradas oficiales para el torneo.

La vocera de la misión diplomática, Annika Betancourt, explicó en entrevista con El Radar de Blu Radio que la iniciativa busca agilizar el acceso a la visa de turismo para los aficionados.

Fotomontaje Blu Radio

“FIFA Aprobar es un nuevo sistema de citas prioritarias para los que tienen boletos de fifa.com, para poder hacer una cita prioritaria aquí en la embajada para la visa”, señaló. No obstante, recalcó que contar con la entrada no reemplaza el requisito del visado para ingresar a Estados Unidos.

Desde la sección consular, el consejero general, Bill Vistranski, precisó que el proceso exige cumplir con pasos fundamentales:



Adquirir las entradas exclusivamente a través del portal oficial de la FIFA.

Registrarse en el programa dentro de esa misma plataforma.

Iniciar el trámite de visa en la página del Departamento de Estado de EE. UU.

Sobre este punto, advirtió que la coincidencia de datos es clave: “Los datos nombre, apellido, fecha de nacimiento, deben estar exactamente igual en los dos sitios que el FIFA Pasaporte”.



Aunque el mecanismo permite mayor agilidad en las citas, el costo de la visa de turismo B1/B2 se mantiene en 180 dólares. Vistranski destacó además la vigencia del documento: “No es solamente a un viaje”, dijo, al explicar que, de ser aprobada, la visa puede tener una duración de hasta 10 años.

La embajada también indicó que el beneficio puede extenderse a familiares directos. Cónyuges e hijos menores podrán asistir a la entrevista y optar por la visa, incluso si no todos asistirán a los partidos. Finalmente, los funcionarios insistieron en la importancia de adelantar el trámite con tiempo.

“Hágalo ahora”, recomendó Bistransky, al señalar que ya hay citas disponibles para quienes planean asistir al evento deportivo.