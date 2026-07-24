Colombia tendrá nueva ruta Bogotá - Panamá por alianza de Wingo y OnVacation

La conectividad aérea entre Colombia y Panamá sumará una nueva alternativa a partir del 5 de octubre de 2026 con el inicio de la ruta directa entre Bogotá y Río Hato, un trayecto que buscará acercar a los viajeros colombianos a la Riviera Pacífica panameña y ampliar el desarrollo turístico fuera de la capital del país centroamericano.

La iniciativa fue presentada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá, On Vacation y Wingo como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Panamá, liderado por el presidente José Raúl Mulino, para fortalecer la conexión internacional y promover el crecimiento de los destinos ubicados en el interior del país.

La nueva operación convertirá a Wingo en la única aerolínea con un vuelo directo entre Colombia y Río Hato. El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, contará con horarios nocturnos y una capacidad estimada de 1.400 pasajeros al mes, facilitando el acceso a una zona reconocida por su oferta de playas, naturaleza e infraestructura hotelera.

Según Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, "esta nueva ruta representa un paso estratégico para consolidar la conectividad internacional de Panamá y seguir descentralizando los beneficios del turismo hacia el interior del país". Agregó que la articulación entre entidades públicas y empresas privadas permitirá atraer más visitantes, fortalecer la economía local y aumentar la competitividad de la Riviera Pacífica dentro del mercado latinoamericano.



La apertura del nuevo enlace aéreo también estará acompañada por una oferta turística diseñada para el mercado colombiano. On Vacation comercializará paquetes de cuatro noches con alternativas de alojamiento en cinco hoteles: Gran Evenia Panamá, Hotel Las Américas Golden Tower, Bijao, Playa Caracol y Playa Blanca. Los planes incluirán opciones para hospedarse en Ciudad de Panamá, vacaciones de playa y programas combinados que permitirán recorrer ambos destinos durante un mismo viaje.

La compañía informó que los paquetes con alimentación todo incluido estarán disponibles con tarifas de lanzamiento desde $2.439.000 por persona en acomodación doble o triple, sujetas a disponibilidad y condiciones de la promoción.

Para Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, "la conectividad es un motor para el desarrollo del turismo" y esta alianza permitirá ampliar la oferta internacional de la compañía mientras acerca a los viajeros colombianos a nuevos destinos y fortalece una industria que genera oportunidades para ambos países.

Publicidad

Desde la perspectiva de la aerolínea, la nueva operación responde a la búsqueda de destinos con potencial dentro de América Latina y el Caribe. Eduardo Lombana, CEO de Wingo, afirmó que "Río Hato es un claro ejemplo de esa apuesta", al destacar que será la única conexión directa desde Colombia hacia este destino, facilitando el acceso a la Riviera Pacífica panameña y respaldando el crecimiento del turismo en una región con una amplia oferta de playas, naturaleza y hotelería.

Con esta alianza, ATP, PROMTUR Panamá, On Vacation y Wingo buscan fortalecer el intercambio turístico entre Colombia y Panamá, dinamizar la actividad hotelera, gastronómica y comercial de Río Hato y consolidar la conectividad aérea como un elemento clave para ampliar la competitividad del sector y generar nuevas oportunidades para toda la cadena de valor del turismo.