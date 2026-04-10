Colombiano llega a puesto clave de reconocida aerolínea para operaciones en Sudamérica

La aerolínea Delta Air Lines ha anunciado recientemente una reestructuración estratégica en su equipo directivo para Sudamérica, con el objetivo de consolidar su desarrollo comercial y fortalecer su red de conectividad en la región. En el centro de estos anuncios destaca el nombramiento del colombiano Diego Ospina, quien asume un rol fundamental para las operaciones de la compañía en el continente.

El ejecutivo colombiano, Diego Ospina, ha sido designado como el nuevo director de Ventas para Sudamérica; cuenta con una sólida trayectoria de 20 años de experiencia en el sector aeronáutico, de los cuales más de una década ha sido dentro de las filas de Delta. Durante su carrera en la aerolínea, ha desempeñado roles de alta responsabilidad, tales como director general de Cuentas Multinacionales y gerente general de Estrategia y Gestión de Proyectos.

En su nuevo cargo, Ospina reportará directamente a Luciano Macagno, director general para América Latina, el Caribe y el sur de Florida. Su enfoque principal será robustecer la presencia de Delta en los mercados sudamericanos, con una atención especial en la ejecución y aprovechamiento del acuerdo de joint venture con LATAM, vigente desde el año 2022.

Ospina ha calificado este nuevo reto como una "oportunidad única" para seguir potenciando el crecimiento en un mercado que considera con un alto potencial.



Foto: Delta Air Lines

Un centenario de historia en la aviación

El fortalecimiento del equipo en Sudamérica coincide con hitos históricos para la organización a nivel global y local. Delta Air Lines celebró recientemente sus 100 años de existencia, consolidando su huella en la historia de la aviación comercial. Asimismo, la compañía festeja este año su 25° aniversario de operaciones en Argentina, lo que subraya su compromiso a largo plazo con el desarrollo de la conectividad en el Cono Sur.