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Blu Radio  / Turismo  / Colombiano llega a puesto clave de reconocida aerolínea para operaciones en Sudamérica

Colombiano llega a puesto clave de reconocida aerolínea para operaciones en Sudamérica

En el centro de estos anuncios de la aerolínea destaca el nombramiento del colombiano quien asume un rol fundamental para las operaciones de la compañía en el continente.

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