Los 25 años de Delta en Colombia: las rutas y alianzas estratégicas para conectar con EEUU

Delta Air Lines no solo está celebrando un cuarto de siglo de operaciones ininterrumpidas en Colombia, sino que utiliza este hito como plataforma para reafirmar y fortalecer drásticamente su presencia en el mercado, impulsando la conectividad estratégica con Estados Unidos.

Desde su vuelo inaugural entre Bogotá y Atlanta en el año 2000, la aerolínea ha demostrado una fe constante en el país, ofreciendo más opciones de viaje y contribuyendo activamente al fortalecimiento del turismo, el comercio y los viajes corporativos.

Evento Delta Foto: Blu Radio

La celebración de los 25 años, que coincide además con el centenario global de Delta, subraya el enorme potencial que la compañía ve en Colombia. La expansión no es solo una cuestión de tiempo, sino de rutas estratégicas y alianzas poderosas que sitúan al viajero colombiano a solo un paso de Norteamérica.



El Hub de Atlanta: la puerta de acceso a Norteamérica

Actualmente, Delta ha consolidado sus rutas clave, operando vuelos directos que actúan como puentes vitales hacia su centro de operaciones en Estados Unidos. La aerolínea mantiene dos vuelos diarios entre Bogotá y Atlanta, utilizando aeronaves Boeing 757, y complementa esta oferta con tres vuelos semanales que conectan Cartagena con Atlanta a bordo de Boeing 737-800.

Esta ruta de Cartagena, que además celebra su décimo aniversario de operación, ha sido fundamental para posicionar a la capital de Bolívar como un destino de primer orden tanto para el ocio como para los negocios en el Caribe colombiano.



La elección estratégica de Atlanta como destino principal es la clave del crecimiento de Delta, ya que permite a los pasajeros colombianos acceder rápidamente a más de 150 destinos en Estados Unidos y Canadá a través del hub.



El poder multiplicador del Joint Venture con Latam

La intensificación de la presencia de Delta en Colombia ha sido potenciada significativamente por el Joint Venture (JV) con Latam, un acuerdo que también celebra su tercer aniversario. Esta alianza ha transformado la conectividad entre Norteamsignificativamente por el Joint Venture (JV) con Latamérica y Sudamérica, registrando un crecimiento del 88% en la capacidad combinada desde su implementación en 2022.

Delta - Latam Foto: Delta

Para Colombia, este acuerdo ha fortalecido de manera crucial las opciones de conexión directa con Estados Unidos. Mientras Delta opera las rutas Bogotá-Atlanta y Cartagena-Atlanta, la alianza incluye servicios adicionales operados por Latam como Bogotá-Miami y Bogotá-Orlando. Esto amplía las alternativas de viaje, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de conectar con más de 130 destinos dentro de Estados Unidos a través del hub de Delta en Atlanta.