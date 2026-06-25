Conexión total: Lufthansa anuncia vuelos diarios entre Bogotá y Fráncfort a partir de 2026

Colombia se ha posicionado como uno de los mercados más estratégicos para el Grupo Lufthansa en Sudamérica. Como prueba de esta confianza en el mercado local, la aerolínea ha confirmado un incremento significativo en su operación: la ruta Bogotá–Fráncfort pasará de sus actuales cinco frecuencias semanales a un vuelo diario.

Según Alfonso Rodríguez, gerente para América del Sur de la aerolínea, aunque la conectividad ya era sólida, este cambio marca un hito: “La novedad es que a partir del 25 de octubre [de 2026] vamos a pasar a tener un vuelo diario”.

Lufthansa Allegris Foto: Lufthansa

Este aumento en la frecuencia, que coincide con la temporada de invierno del hemisferio norte, permitirá a los viajeros colombianos y de la región andina tener mayor flexibilidad para conectar con decenas de destinos en Europa, África y Asia a través del hub de Fráncfort.

La operación se mantendrá con el moderno Boeing 787-9 Dreamliner, una aeronave con capacidad para 284 pasajeros distribuida en tres cabinas.



Este avión no solo ofrece eficiencia operativa, sino que es el vehículo principal para transportar la nueva experiencia Allegris. Rodríguez resaltó en Blu Radio, que esta expansión es parte de un crecimiento sostenido, recordando que la aerolínea proyecta contar con 29 aeronaves de este tipo para finales de 2027.

Este movimiento estratégico fortalece a Bogotá como la principal puerta de entrada desde América del Sur hacia Alemania y será toda una realidad a partir de octubre de 2026.

Lufthansa Allegris Foto: Blu Radio

Con la combinación de una mayor oferta de asientos y un producto premium renovado, Lufthansa busca captar tanto al viajero corporativo como al de placer, ofreciendo una conectividad sin precedentes que, en palabras de Rodríguez, se apoya en una “comunicación y conexión aérea que ya teníamos”, pero que ahora alcanza su máximo potencial de servicio diario.

Publicidad

El concepto Allegris no se limita a Business Class; en Premium Economy, los asientos cuentan con una estructura que permite reclinarse sin molestar al pasajero de atrás, mientras que en Economy se han introducido las "sleeping rows", filas de tres asientos que se pueden reservar para dormir.

Además del confort físico, la experiencia se completa con el concepto FOX (Future Onboard Experience), que mejora el servicio y la gastronomía.