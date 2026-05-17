Desde Cartagena hasta Zipaquirá: la alianza que busca impulsar el turismo y la inversión en Colombia

Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de América Latina, gracias a una estrategia que apuesta por integrar regiones, diversificar experiencias y atraer inversión extranjera.

En ese propósito, la Catedral de Sal de Zipaquirá y los principales destinos del Caribe colombiano, como Cartagena y Santa Marta, avanzan en una alianza que busca conectar la riqueza histórica, cultural y natural del país en una sola oferta de alto impacto internacional.

La iniciativa parte de una premisa clara: aprovechar la fortaleza del Caribe como principal puerta de entrada para los viajeros internacionales y extender esa experiencia hacia el interior del país, incorporando uno de los íconos más representativos del turismo nacional: la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Ubicada a 180 metros bajo tierra en el departamento de Cundinamarca, la Catedral de Sal es considerada la Primera Maravilla de Colombia y uno de los destinos más emblemáticos del turismo religioso y cultural en el continente. Cada año recibe más de 700.000 visitantes provenientes de más de 100 países, una cifra que refleja su posicionamiento global y su creciente importancia como motor de desarrollo económico.



Más allá de su valor arquitectónico y espiritual, este atractivo turístico ha consolidado un modelo basado en la sostenibilidad, la innovación y la conservación del patrimonio. Su oferta incluye experiencias inmersivas, recorridos interactivos y actividades culturales que enriquecen la visita y fortalecen su atractivo para nuevos proyectos de inversión en turismo experiencial.

En paralelo, ciudades como Cartagena y Santa Marta desempeñan un papel estratégico en la promoción del país ante los mercados internacionales. Gracias a su conectividad aérea, amplia capacidad hotelera y reconocimiento mundial, estos destinos concentran una parte importante del flujo turístico que llega a Colombia, especialmente desde Norteamérica, Europa y América Latina.

La articulación entre estos destinos del Caribe y la Catedral de Sal busca que los visitantes prolonguen su estadía y recorran distintas regiones del país. De esta manera, Colombia ofrece una experiencia integral que combina playas, centros históricos, biodiversidad, gastronomía y patrimonio subterráneo.

Publicidad

Entre los objetivos de esta alianza se destacan el fortalecimiento de la promoción conjunta en mercados internacionales, el impulso a la inversión extranjera en productos turísticos integrados, la diversificación de la oferta nacional y el aumento del gasto y permanencia de los viajeros internacionales.

Esta estrategia también responde a una tendencia global en la que los turistas buscan experiencias más completas y auténticas, capaces de conectar cultura, naturaleza y propósito. En ese contexto, la Catedral de Sal de Zipaquirá se presenta como un ejemplo exitoso de cómo el turismo puede generar crecimiento económico mientras protege el patrimonio y fomenta el desarrollo regional.